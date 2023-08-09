سميرة عبد العزيز : مينفعش يطلق عليا أم العظماء وأمثل شخصية والدة بلطجي

قالت الفنانة سميرة عيد العزيز، نفسي اقدم اى عمل فني مفيد للشعب واللي بيعلم حب الوطن والسلوكيات الحميدة.

وأضافت سميرة عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، “بفرح اوى بالنص اللي بيفيد شبابنا واللي بيعلمهم الصح والغلط، وانا بحب كل الفنانين ومعنديش اعتراض على اى حد بس اهم حاجة عندي نص العمل وانا مبيهمنيش النجوم المشاركة”.



عمل سابق لأم بلطجى

وتابعت الفنانة سميرة عبد العزيز، أن مسلسل “الأسطورة” ليس المسلسل الذي رفضته للعمل مع الفنان محمد رمضان، ولكن تم عرض عمل سابق لأم بلطجي، معلقة “مينفعش يكون بيطلق عليا ام العظماء وامثل شخصية أم بلطجي”