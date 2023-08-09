أمريكا وبريطانيا.. الكشف عن سبب فشل مبادرات السلام بين روسيا وأوكرانيا

قالت المرشحة المستقلة لمجلس الشيوخ الأمريكي من نيويورك، ديان ساري، إنه لن تنجح أي مبادرات سلام بشأن أوكرانيا حتى تتخلى الولايات المتحدة وبريطانيا عن هدفهما المتمثل في تدمير روسيا.

وقالت ساري لوكالة أنباء “سبوتنيك”، عندما سئلت عما إذا كانت ترى أيا من المبادرات المقترحة كطريقة ممكنة للمضي قدما: “أعتقد ذلك”.

وأضافت: “على الولايات المتحدة وبريطانيا تغيير رغبتهما، والتخلي ع هدف هدف تدمير روسيا. الولايات المتحدة وبريطانيا، للأسف، قادرتان على تخريب أي شيء. بطريقة ما، يجب أن نغير الولايات المتحدة، وحتى الآن لم يستوعب الكونجرس الرسالة، لكنني أعتقد أن هذا أمر بالغ الأهمية لإنهاء هذا الصراع”.

وتعليقا على ما قد يكون عليه الحل التفاوضي المحتمل للصراع الأوكراني، قالت ساري: ”هذا ليس لي حقا أن أقوله”.

ووضعت عدة دول من بينها الصين ومجموعة من الدول الافريقية خرائط طريقها نحو السلام في اوكرانيا لكن كييف لم توافق على اي منها.