بـ وسام الخدمة المتميزة للدولة .. أردوغان يكرم وزير الخارجية التركي

قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتكريم وزير الخارجية هاكان فيدان بـ وسام الخدمة المتميزة للدولة.

وشكر فيدان الرئيس التركي على تكريمه خلال منشور عبر منصة "أكس" المعروفة سابقاً بـ "تويتر".

وقال فيدان “أود أن أعرب عن امتناني لرئيس أردوغان الموقر على ثقته”.

وأضاف أنه “هذه الميدالية ملك لجميع أصدقائنا الذين عملوا بشجاعة وتصميم من أجل دولتنا وأمتنا ، ولأبطالنا الذين ماتوا من أجل هذه القضية”.

كما كرّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قادة عسكريين يشاركون للمرة الأخيرة في اجتماع مجلس الأمن القومي التركي.

وانطلق اجتماع مجلس الأمن القومي التركي، في وقت سابق الأربعاء، برئاسة أردوغان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وقبيل الاجتماع أهدى الرئيس التركي ساعة وقطعة خزفية، لكل من قائدي القوات البرية موسى آوسفر، والجوية أتيلا غولان، ونائب الأمين العام لمجلس الأمن القومي ألبر أسر، الذين سيحالون للتقاعد يوم 30 أغسطس الجاري.