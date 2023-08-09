كندا تفرض عقوبات إضافية على بيلاروسيا

أعلنت كندا اليوم الأربعاء، المزيد من العقوبات ضد المسؤولين في بيلاروسيا.

وحسب شبكة “سي تي في” الكندية، قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، إن 9 أشخاص و7 كيانات عسكرية تم ضمهم إلى قائمة البيلاروسيين الممنوعين من زيارة كندا أو امتلاك أصول في البلاد.

وتشمل العقوبات كل من رئيس التلفزيون الحكومي في بيلاروسيا، ووزارة الدفاع في البلاد، وبعض شركات التكنولوجيا العسكرية، فضلاً عن القضاة والمسؤولين الحكوميين.

وحسب “جلوبال إفييرز كندا”، فإن عقوبات اليوم تأتي بعد تصويت أغسطس 2020 "شابه قمع منهجي للناخبين.

وتأتي عقوبات كندا الجديدة جنبًا إلى جنب مع تحركات مماثلة من قبل الحلفاء في الولايات المتحدة وأوروبا ونيوزيلندا.