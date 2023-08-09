دور الجامعات الأهلية في تطوير التعليم العالي في مصر .. فيديو

علق الدكتور أحمد رضوان نائب رئيس جامعة النيل الأهلية، على نسبة النجاح في الثانوية العامة هذا العام، ودور الجامعات الأهلية في تطوير التعليم الجامعي في مصر.

وقال «رضوان» خلال لقائه مع الإعلامية شيماء موسى ببرنامج «بيزنس» المذاع على قناة «صدى البلد 2» إن جامعة النيل الأهلية تقدم 70 منحة كاملة لأوائل الثانوية العامة، وقريبا سيتم دعوة أوائل الثانوية العامة للأطلاع على إمكانيات الجامعة.

وأضاف نائب رئيس جامعة النيل الأهلية، أن عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 760 ألف ونسب النجاح كانت أقل مقارنة من العام الماضي، مشيرا إلى أن جامعة النيل الأهلية تستعد قبل النتيجة وتقوم بعمل برامج خاصة للطلاب لاختيار الانسب بالنسبة للطلاب.

العالم يتابع الآن متطلبات سوق العمل المستقبلي

وأوضح نائب رئيس جامعة النيل الأهلية، أن العالم يتابع الآن متطلبات سوق العمل المستقبلي، وهذا فرق كثيرا في مفهوم الإلتحاق بكليات القمة، مضيفا أن هناك تخصصات جديدة متواجده الآن للمهارات والإتجاهات المهنية العامة التي يحتاجها السوق.