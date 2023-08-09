منتخب ناشئي الطائرة يخسر أمام فرنسا ويودع بطولة العالم

انتهت مغامرة المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة تحت 19 سنة بقيادة مديره الفني أحمد سمير، ببطولة العالم المقامة بالأرجنتين خلال الفترة من 2 وحتى 11 أغسطس الجاري، عقب الخسارة أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة 3-0.

وخسر الفراعنة الصغار في دور الثمانية أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم اليوم الأربعاء على الصالة الرئيسية بمدينة سان جوان الأرجنتينية.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25-21، 25-11، 25-17".

ومن المقرر أن يلتقي منتخبنا الوطني في مباراة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن مع المنتخب البلغاري والذي خسر أمام نظيره الأمريكي بنتيجة 3-0 أيضًا.

وتضم قائمة أبناء النيل 12 لاعبًا وهم: "حمزة الصافي - ياسين خالد - أسر حسام - محمود إبراهيم - صلاح محمد - أحمد رضا - حازم محمد - إبراهيم عادل - مازن شريف - شريف محمد - يوسف أحمد - محمد أمير".

