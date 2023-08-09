خبير: تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء

قال حسام عيد خبير أسواق المال أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أغلق على ارتفاع محدود قدره 14.74 نقطة بنسبة صعود طفيف 0.08% مسجلاً مستوى إغلاق عند 17763.76 نقطة بفضل الأداء المتباين والمتذبذب لأغلب الأسهم القيادية.

وأضاف أن الأداء المتباين جاء بالرغم من اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 17700 نقطة واتجهت المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع وجني الأرباح واستقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 17700 نقطة يدفعه إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 18000 نقطة.

واوضح ان أداء المؤشر الرئيسي مدعوماً باستمرار نشاط الاسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 قال عيد : فقد أغلق تعاملات اليوم على تباين أيضا

واغلق على ارتفاع محدود قدره 2.62 نقطة بنسبة صعود طفيف قدره 0.07% مسجلاً مستوى إغلاق عند 3592.24 نقطة بفضل الاداء المتباين والمتذبذب لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3600 نقطة.

وأضاف ان استقراره أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 3560 نقطة قد يدفعه إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3600 نقطة والإغلاق أعلاه مدعوماً بعودة إتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وعودة نشاط الاسهم الصغيرة والمتوسطة مرة أخرى.

