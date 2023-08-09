عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من الأمم المتحدة بشأن وقوع كارثة نووية

حرب نووية
حرب نووية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، الدول إلى إعادة التزامها بالقضاء على الأسلحة النووية في رسالته بمناسبة الذكرى 78 للقصف الذري لمدينة ناجازاكي اليابانية.

وقال جوتيريش: “إننا نأسف للقتلى الذين لن تتلاشى ذكراهم أبدًا. نتذكر الدمار الرهيب الذي لحق بهذه المدينة وهيروشيما. ونحترم القوة والمرونة التي لا تلين لشعب ناغازاكي في إعادة البناء”.

واضاف: “قُتل أكثر من 200 ألف شخص عندما أسقطت الولايات المتحدة قنابل ذرية على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين في عام 1945، وبذلك أنهت الحرب العالمية الثانية. بعد أكثر من سبعة عقود، لا يزال إرث واحد من أكثر الأحداث التي لا توصف في تاريخ البشرية”.

وأشار إلى أنه ”على الرغم من دروس عام 1945 المروعة ، تواجه البشرية الآن سباقًا جديدًا للتسلح حيث يتم استخدام الأسلحة النووية كأدوات للإكراه”.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن أنظمة الأسلحة يتم تحديثها ووضعها في قلب استراتيجيات الأمن القومي، مما يجعل أجهزة الموت أسرع وأكثر دقة وأكثر خفية في وقت الانقسام وانعدام الثقة بين الدول والمناطق.

وحذر من أن “خطر وقوع كارثة نووية هو الآن في أعلى مستوياته منذ الحرب الباردة”.

جوتيريش الاسلحة النووية حرب نووية البشرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من مرتضي منصور على رفع الحجز عن أرصدة الزمالك

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

رموز اتفقوا عليه| كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

أنت ماشي مع مرات أخونا.. أسرة محمود في الغربية: خدوه غدر|فيديو

بعد طريقة الإقالة.. سيد عبدالحفيظ يرفض عروض الأهلي| تعرف على وجهته المقبلة

شيكابالا خط أحمر.. نجم الزمالك السابق يطالب مرتضي منصور بالرحيل فورا

تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

رغي على الفاضي | منشور صادم من خالد الغندور عن أزمة الزمالك

موضوعات متعلقة

الحر بالعراق ينذر ببدء حقبة الغليان.. ما الأمر؟

أمريكا وبريطانيا.. الكشف عن سبب فشل مبادرات السلام بين روسيا وأوكرانيا

انخفاض الروبل الروسي إلى مستوى قياسي جديد

بسبب خطأ البيت الأبيض .. تحذيرات من سقوط مدن كبري في أوكرانيا

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

بيان عاجل من مجلس الأمن التركي بشأن مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا

حالة حرجة على وشك الموت.. جنرال أمريكي يصدم زيلينسكي

قرار عاجل من شركات الطيران بعد اندلاع حرائق غير مسبوقة بولاية أمريكية

ترشيحاتنا

حوار | محمد صفوت يتحدث عن مشواره ودور اتحاد التنس ووادي دجلة

سجائر ملفوفة وماريجوانا .. ضبط ممنوعات مع راكبين في مطار القاهرة| صور

ضربة قوية لـ كييف.. الكشف عن مفاجأة بشأن محادثات السلام الأوكرانية بالسعودية

لبنان.. بيان عاجل من حزب الله

بيان عاجل من إثيوبيا بشأن الاشتباكات في إقليم أمهرة

تعرف على موعد انخفاض درجات الحرارة والرطوبة في الدول العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلطة كنتاكي .. طريقة عمل أجنحة الدجاج الوينجز

ماذا يحدث للحامل عند تناول الممبار ؟

فين مستحقاتي| حقيقة فسخ عقد نجم الزمالك..وهذا سبب عدم قيد هذا اللاعب

بعد المايوه.. إطلالات أثارت ضجة لـ ابنة عمرو دياب خلال الأسبوع

فيديو

ذعر بالعالم بسبب متحور كورونا الجديد | ماذا يحدث ؟

وباء جديد يهدد العالم | ماذا يحدث ؟

كتاب الأضواء بـ 670 جنيها ... أسعار الكتب الخارجية تثير جدلا

وفاة منحة زيتون ..ما تريد معرفته عن «أم فرحات» وقصة معاناتها الفنية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ