تحذير عاجل من الأمم المتحدة بشأن وقوع كارثة نووية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، الدول إلى إعادة التزامها بالقضاء على الأسلحة النووية في رسالته بمناسبة الذكرى 78 للقصف الذري لمدينة ناجازاكي اليابانية.

وقال جوتيريش: “إننا نأسف للقتلى الذين لن تتلاشى ذكراهم أبدًا. نتذكر الدمار الرهيب الذي لحق بهذه المدينة وهيروشيما. ونحترم القوة والمرونة التي لا تلين لشعب ناغازاكي في إعادة البناء”.

واضاف: “قُتل أكثر من 200 ألف شخص عندما أسقطت الولايات المتحدة قنابل ذرية على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين في عام 1945، وبذلك أنهت الحرب العالمية الثانية. بعد أكثر من سبعة عقود، لا يزال إرث واحد من أكثر الأحداث التي لا توصف في تاريخ البشرية”.

وأشار إلى أنه ”على الرغم من دروس عام 1945 المروعة ، تواجه البشرية الآن سباقًا جديدًا للتسلح حيث يتم استخدام الأسلحة النووية كأدوات للإكراه”.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن أنظمة الأسلحة يتم تحديثها ووضعها في قلب استراتيجيات الأمن القومي، مما يجعل أجهزة الموت أسرع وأكثر دقة وأكثر خفية في وقت الانقسام وانعدام الثقة بين الدول والمناطق.

وحذر من أن “خطر وقوع كارثة نووية هو الآن في أعلى مستوياته منذ الحرب الباردة”.