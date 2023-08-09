تعرف على موعد انخفاض درجات الحرارة والرطوبة في الدول العربية

كشف خبير الطقس السعودي، خالد الزعاق، اليوم الأربعاء، موعد انخفاض درجات الحرارة والرطوبة، وتراجع حرارة الرياح في الدول العربية.

وحسب قناة “العربية”، قال الزعاق، إنه “مع دخول موسم سهيل تنكسر درجات الحرارة والرطوبة، وتقل حرارة رياح السموم”.

وأضاف: “شمس البلدان الواقعة على خط الاستواء حارقة لأنها عمودية وكذلك شمس الدول العربية”.

وأشار إلى أن “شمس البلدان الأوروبية لاسعة، حيث تنزل بكل إشعاعاتها لصفاء الأجواء هناك”.

وأوضح أن “شدة الحرارة تجبر أهل البادية على ترك الصحراء والانتقال إلى موارد المياه وكذلك البحارة الذين يتركون البحر ويترك أهل الحضر مواقعهم وينتقلون إلى المزارع”.