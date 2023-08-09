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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تنتصر.. ضابط مخابرات أمريكي يفجر مفاجأة صادمة بشأن حرب أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي، المتقاعد، سكوت ريتر، إن روسيا استولت على زمام المبادرة على خط المواجهة بعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد.

وقال ريتر: "لقد فشل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، ويموت الأوكرانيون بشكل مأساوي. ولا يمكن فعل أي شيء لتغيير هذه النتيجة".

وأوضح أن “القوات الأوكرانية تواصل محاولة التقدم، لكنها لم تقترب حتى الآن من الخط الأول للدفاع الروسي”.

ولفت ريتر الانتباه إلى حقيقة أن موسكو بدأت تدريجيًا في الهجوم في اتجاهات مختلفة.

وأضاف: "الأوكرانيون أمضوا الصيف كله من أجل التقدم مائة وثلاثمائة متر… تقدمت روسيا أحد عشر كيلومترًا في اتجاه خاركوف في أقل من أسبوع".

روسيا الهجوم الأوكراني المضاد أوكرانيا

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