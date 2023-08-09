تعهّد من رئيس مدينة الغردقة لأجل هذه الفئات

عقد رئيس مدينة الغردقة ياسر محمد حماية، اجتماعًا مهمًا في اليوم الأول لبداية عمله.

التقى حماية بمديري الإدارات بالمدينة بهدف تطوير آليات العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أُقيم الاجتماع في القاعة الرئيسية بالمدينة، وأكد اللواء ياسر على أهمية تحقيق العمل الجماعي الفعّال الذي يستند إلى القوانين واللوائح، بهدف تحقيق النمو والتقدم للمدينة وسكانها.

تعهد رئيس المدينة بتقديم التدريبات والتأهيل للصف الثاني من المديرين، بغية تعزيز قدراتهم وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة وجدارة. وشدد على أهمية بناء كوادر متميزة قادرة على تنفيذ المهام الموكلة إليهم بشكل متميز، مؤكداً أنه سيتم تحديد وتوزيع المهام خلال اجتماعات منفصلة مع كل إدارة.

التأكيد على الالتزام بالسرعة، الدقة والجودة في الأعمال يعكس التزام رئيس المدينة بتقديم خدمات ممتازة للمواطنين. من المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحسين الحياة داخل المدينة ورفع مستوى الرضا لديهم.