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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. تعرف على أول ضحية لاشتباكات أهالي منطقة الكحالة وحزب الله

صدى البلد

قتل المواطن اللبناني أحمد علي القصاص، اليوم الأربعاء، إثر الأشتباكات بين أهالي منطقة كحالة بجبال لبنان وحزب الله وتبادل إطلاق النيران إثر انقلاب شاحنة للحزب أثناء قدومها من البقاع الى بيروت.

ويعد القصاص من بين الاثنين الذين قتلوا إثر إطلاق النيران بعد انقلاب الشاحنة.

قرر أهالي منطقة الكحالة بجبل لبنان، اليوم الأربعاء، قطع الطريق الدولي بالاتجاهين بعد إطلاق النار عليهم إثر انقلاب شاحنة.

وشهدت منطقة الكحالة في جبال لبنان، اثر انقلاب شاحنة بسبب الحمولة الزائدة عند احد منعطفات البلدة مساء اليوم، حالة من التوتر بعدما تجمع الأهالي في المكان حول الشاحنة. 

 وأصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان بعد وقوع الأشتباكات كالتالي: “أثناء قدوم شاحنة لحزب الله من البقاع الى بيروت انقبلت في منطقة الكحالة وفي ما كان الأخوة المعنيون بإيصالها  يقومون بإجراء الاتصالات لطلب المساعدة ورفعها من الطريق لمتابعة سيرها الى مقصدها، تجمع عدد من المسلحين من المليشيات الموجودة في المنطقة، وقاموا بالاعتداء على افراد الشاحنة في محاولة للسيطرة عليها، حيث بدؤ برمي الحجارة اولا ثم باطلاق النار مما اسفر عن إصابة أحد الاخوة المولجين بحماية الشاحنة وتم نقله بحال الخطر الى المستشفى حيث استشهد لاحقا”.  

وتابع البيان : "أن قد حصل تبادل لاطلاق النار مع المسلحين المعتدين، في هذه الاثناء تدخلت قوة من الجيش اللبناني ومنعت هؤلاء المسلحين من الاقتراب من الشاحنة أو السيطرة عليها. ولا تزال الاتصالات جارية حتى الآن لمعالجة الاشكال القائم".

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