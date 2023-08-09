الزراعة : الوقوف على حالة البرامج البحثية للاطمئنان على إعداد التقاوي الشتوية

قام الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية يرافقه وكلاء المعهد ورؤساء أقسام المحاصيل الصيفية وعدد من الباحثين بالمرور على البرامج البحثية وإكثارات التقاوي ومحطة الغربلة بمحطة بحوث الجميزة بالغربية للوقوف على حالة البرامج البحثية والاكثارت للاطمئنان على إعداد التقاوي للموسم الشتوي ، بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ورعاية د محمد سليمان رئيس مركز البحوث.

وأفاد "خليل" بأن الحالة العامة للبرامج ممتازة وأنه بناء على تعليمات الوزير بأهمية إعادة النظر في حزمة التوصيات الفنية تم تنفيذ تجارب مواعيد زراعة على المحاصيل المختلفة الصيفية للوصول إلى أفضل موعد للزراعة في ظل التغيرات المناخية المتوالية مؤكدا على الانتهاء من إعداد تقاوي الموسم الشتوي قبل موسم الزراعة بوقت كبير.