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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يعلن مفاجأة : أدعم مجلس الزمالك في هذه الحالة

صدى البلد

أكد أحمد حسام ميدو، أنه سيكون داعما لمجلس إدارة نادي الزمالك الحالي حال وجود حلول على أرض الواقع لحل أزمات النادي.
 

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "دعمت مجلس الزمالك عندما رأيت وجود حلول على أرض الواقع بدأت بالفعل تتنفذ، خاصة بعدما ذهب مرتضى منصور إلى اتحاد الكرة وبدأ المجلس في التفكير في حلول لإيجاد أموال".


وأضاف: "سأدعم مجلس الزمالك الحالي حال رأيت أي حلول بالفعل يتم تنفيذها على أرض الواقع" 
 

وعن أزمة مرتضى منصور وشيكابالا قال: "في شياطين حوالين الطرفين، بيحاولوا يستغلوا الوضع الحالي، لازم الأجواء تكون هادية".
 

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