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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع شخص وإصابة ثلاثة بقصف أوكراني على مدينة دونيتسك

صدى البلد

قال دينيس بوشلين ، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية ،اليوم الأربعاء، أن شخصًا لقي مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون بعد قصف أوكراني في مدينة دونيتسك الشرقية.

وقال بولشين في بريد تليجرام أن قُتلت فتاة صغيرة نتيجة سقوط قذيفة أوكرانية على منزل من طابقين في منطقة بتروفسكي في دونيتسك، ووفقًا للتقارير الأولية ، وأصيب ثلاثة شخص آخر بجروح في منطقة كييفسكي.

وأضاف بوشين أن القوات الاوكرانية أطلقت 163 طلقة من بينها مدفعية عنقودية.

 ولم تستطع شبكة سي إن إن التحقق بشكل مستقل من هذا الادعاء.

وقال بوشلين إن عمليات الإنقاذ مستمرة.

كما ألقى مسؤولون أوكرانيون باللوم على روسيا في هجمات يوم الأربعاء.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن شخصين على الأقل لقيا مصرعهما في قصف على مدينة زابوريجيه في جنوب شرق أوكرانيا.

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