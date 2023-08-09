الأسهم الأمريكية تغلق على خسائر فادحة مع ختام تعاملات جلسة الأربعاء

أغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض ،اليوم الأربعاء، بعد تقرير أظهر أن ‏الأميركيين اقترضوا أكثر من أي وقت مضى ببطاقات الائتمان في الربع السابق.

وقد تؤثر هذه الخسائر عشية بيانات التضخم التي قد تؤثر على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي ‏الأميركي فيما يتعلق بسعر الفائدة.‏



ومن المتوقع أن يصعد مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو على نحو طفيف ‏على أساس سنوي غدا الخميس، وأن يرتفع 0.2% على أساس شهري مثل يونيو ‏.‏



ووفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 31.47 نقطة ‏أي 0.70% إلى 4467.91 نقطة.

وخسر المؤشر ناسداك المجمع 162.31 نقطة ‏أي 1.17% إلى 13.723.96 نقطة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي ‏‏186.92 نقطة أي 0.53% إلى 35127.57 نقطة.‏