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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأسهم الأمريكية تغلق على خسائر فادحة مع ختام تعاملات جلسة الأربعاء

صدى البلد

أغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض ،اليوم الأربعاء، بعد تقرير أظهر أن ‏الأميركيين اقترضوا أكثر من أي وقت مضى ببطاقات الائتمان في الربع السابق.

وقد تؤثر هذه الخسائر عشية بيانات التضخم التي قد تؤثر على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي ‏الأميركي فيما يتعلق بسعر الفائدة.‏


ومن المتوقع أن يصعد مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو  على نحو طفيف ‏على أساس سنوي غدا الخميس، وأن يرتفع 0.2% على أساس شهري مثل يونيو ‏.‏


ووفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 31.47 نقطة ‏أي 0.70% إلى 4467.91 نقطة.

وخسر المؤشر ناسداك المجمع 162.31 نقطة ‏أي 1.17% إلى 13.723.96 نقطة. 

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي ‏‏186.92 نقطة أي 0.53% إلى 35127.57 نقطة.‏

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