تامر أمين عن تلقي قارئ للقرآن "نقطة": إزاي تعملوا كدا.. فيديو

علق الإعلامي تامر أمين على مقطع فيديو انتشر على مواقع السوشيال ميديا، يوضح تلقي قارئ للقرآن "نقطة" داخل عزاء في محافظة الدقهلية.

وقال "تامر أمين" خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، :" زمان لما كان بيعجبنا أداء شيخ أو قارئ، كنا بنمدح فيه ونقول له أعد يا شيخ"، متابعا: "حتى فكرة التصفيق داخل العزاء غير متاحة".

واسترسل:" أحد المتواجدين في العزاء حب طرقة تلاوة القرآن وصوت الشيخ..وقام بـ "تنقيطه" بفلوس"، متابعا:" القارئ لم يقدم إي رد فعل منافي..واكتفى بأن يترك "النقطة" بجانبه".

وأكمل:" فكرة النقطة والفلوس اللي بتترمى يمين وشمال..فكرة أنا مبحبهاش وعمري ما حبتها"، متابعا:" الفلوس نعمة كبيرة من ربنا وفي ناس محرومة منها".

وأضاف :" الفلوس نعمة كبيرة لازم تعرفوا قيميتها وتقدروها".