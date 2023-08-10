عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر أمين عن تلقي قارئ للقرآن "نقطة": إزاي تعملوا كدا.. فيديو

تامر امين
تامر امين

علق الإعلامي تامر أمين على مقطع فيديو انتشر على مواقع السوشيال ميديا، يوضح تلقي قارئ للقرآن "نقطة" داخل عزاء في محافظة الدقهلية.

 

وقال "تامر أمين" خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، :" زمان لما كان بيعجبنا أداء شيخ أو قارئ، كنا بنمدح فيه ونقول له أعد يا شيخ"، متابعا: "حتى فكرة التصفيق داخل العزاء غير متاحة".

 

واسترسل:" أحد المتواجدين في العزاء حب طرقة تلاوة القرآن وصوت الشيخ..وقام بـ "تنقيطه" بفلوس"، متابعا:" القارئ لم يقدم إي رد فعل منافي..واكتفى بأن يترك "النقطة" بجانبه".

وأكمل:" فكرة النقطة والفلوس اللي بتترمى يمين وشمال..فكرة أنا مبحبهاش وعمري ما حبتها"، متابعا:" الفلوس نعمة كبيرة من ربنا وفي ناس محرومة منها".

وأضاف :" الفلوس نعمة كبيرة لازم تعرفوا قيميتها وتقدروها".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمة تضرب الزمالك بقيادة أحمد فتوح .. تفاصيل مثيرة

أول رد فعل من مرتضي منصور على رفع الحجز عن أرصدة الزمالك

قرار مفاجئ من الهند يوفر لمصر مليارات الدولارات .. ماذا يحدث

تعليق ناري من ميدو بعد هجوم قناة الزمالك على شيكابالا

ميدو يعلن مفاجأة : أدعم مجلس الزمالك في هذه الحالة

الأرز بـ 11 جنيه .. الشعبة توجه رسالة عاجلة للمواطنين

ميدو يوجه رسالة خاصة لـ شيكابالا ومرتضى منصور

عاجل للمدخنين .. الشرقية تزف خبرًا سارًا بشأن أسعار السجائر

ترشيحاتنا

بعد صور المايوه.. 10 إطلالات آثارت ضجة لأبنة عمرو دياب| شاهد

‏مدمن يعتدي على شقيقته بالضرب بعدما رفضت إعطائه أموالا لشراء المخدرات

ارتفاع درجات الحرارة أول ظاهرة للتغيرات المناخية

حزب رئيس النيجر المعزول يدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل لإنقاذه

لبنان.. أهالي الكحالة يقرعون أجراس الكنائس لاستمرار التجمع بالقرب من مار أنطونيوس

نداء عاجل من حزب رئيس النيجر للمجتمع الدولي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلطة كنتاكي .. طريقة عمل أجنحة الدجاج الوينجز

ماذا يحدث للحامل عند تناول الممبار ؟

فين مستحقاتي| حقيقة فسخ عقد نجم الزمالك..وهذا سبب عدم قيد هذا اللاعب

بعد المايوه.. إطلالات أثارت ضجة لـ ابنة عمرو دياب خلال الأسبوع

فيديو

ذعر بالعالم بسبب متحور كورونا الجديد | ماذا يحدث ؟

وباء جديد يهدد العالم | ماذا يحدث ؟

كتاب الأضواء بـ 670 جنيها ... أسعار الكتب الخارجية تثير جدلا

وفاة منحة زيتون ..ما تريد معرفته عن «أم فرحات» وقصة معاناتها الفنية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ