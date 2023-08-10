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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

رسالتان في صلاة المسافر.. أحدث إصدارات الهيئة العليا لإحياء التراث

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر  حديثاً عن  الهيئة العليا لإحياء التراث في العتبة العباسية المقدسة، كتاب (رسالتان في صلاة المسافر) تأليف الفقيه المحقق المولى محمد علي بن أحمد المحلّاتي (ت1284هـ) ، وقد تولّى مركز الشيخ الطوسي للدراسات والتحقيق التابع للهيئة أعلاه تحقيق هذا الكتاب وإصداره.


ولا يخفى على المتخصّص ما لبحث صلاة المسافر من أهمّية بالغة في البحث الفقهي؛ وذلك بلحاظ ما ينطوي عليه من تفريعات دقيقة، وتشعّبات كثيرة، واستدلالات لطيفة، لا يكاد يقف عليها ويضبطها إلّا من منح علوم الشريعة عمره، وقد صنّف أعلامنا في فروع صلاة المسافر كتباً مستقلّة ورسائل مختصّة بمسألة أو فرع خاصّ من فروعها، ومن بينها هاتان الرسالتان: (رسالة في حكم المسافة التلفيقية، رسالة في ما لو قصد الإقامة في مكان ثم بدا له الخروج إلى مادون المسافة) ألّفهما  أحد أعلام حوزة النجف الأشرف في القرن الثالث عشر الفقيه المحقق الشيخ المولى محمد علي بن أحمد المحلّاتي الشيرازي رحمه الله(ت1284هـ)  .

الهيئة العليا لإحياء التراث رسالتان في صلاة المسافر محمد علي بن أحمد المحل اتي مركز الشيخ الطوسي للدراسات رسالة في حكم المسافة

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