بليغ أبوعايد: هناك تفوق واضح لأندية آسيا.. ومستوى الدوري المصري في تراجع

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن هناك تفوق للأندية الأسيوية على فرق إفريقيا بشكل واضح خلال البطولة العربية، مشيرًا إلى أن الأندية في شمال إفريقيا لم تُعد كما كان، والسيناريو كان معروف من قبل البطولة بأن الأندية السعودية هي التي ستحصد اللقب.

وقال أبوعايد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كان من المعروف أن الهلال والنصر هما سيتواجدان في نهائي البطولة العربية، وما يحدث داخل نادي الزمالك في الوقت الحالي سيؤدي لكارثة حقيقية".

وأضاف: "هناك تفوق واضح لفرق اسيا، وتراجع كبير للأندية العربية، كما أن الأندية المصرية ليست بخير، وأتمنى أن يتفوق الأهلي على اتحاد جدة في كاس العالم للأندية حال كانت هناك مواجهة بينهما في البطولة".

وواصل: "المستوى الفني للدوري المصري تراجع بشكل كبير، والأندية الشعبية بدأت تصرخ بسبب الأزمات المالية، ومنها النادي المصري الذي يتواجد فيه كامل ابوعلي".

وأكمل: "متفق على ضرورة رحيل فيتور بيريرا عن رئاسة لجنة الحكام، فهو موجود للحصول على راتبه (بيتفسح في مصر)، ولا يوجد اي إضافة حدثت في تجربته الحالية".

وزاد: "طول عمر الدوري المصري كان فيه رعاة، ولكن مبلغ الـ40 مليون جنيه قليل للغاية، ونصيب الأندية سيكون قليل".

وأتم: "الدوري المصري محتاج لتطوير في الموسم القادم، وبعدها سنرى أمور أفضل بالنسبة لتسويق البطولة".