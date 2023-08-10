اتهام فرنسا بخرق المجال الجوي للنيجر وباريس تنفي وزيلينسكي يؤكد: ألمانيا ستزود أوكرانيا بأنظمة باتريوت إضافية .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسى يوجّه بتعزيز دور صندوق تحيا مصر ودعم الفئات الأولى بالرعاية

واشنطن تتهم السودان بـ"التهديد" بطرد بعثة الأمم المتحدة

النيجر.. بازوم "محتجز في ظروف قاسية"

الرئيس السوري: مسألة التنحي عن السلطة لم تكن مطروحة

فرنسا: وجود قواتنا في النيجر بطلب من الحكومة الشرعية

النيجر.. واشنطن تُحذّر المجلس العسكري من "فاجنر"

الرئيس الباكستاني يحل البرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات عامة



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة تعزيز دور صندوق «تحيا مصر»، باعتباره مكملا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية، وذلك بالشراكة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ومن خلال الانتشار الجغرافي الواسع، بما يصل بيد المساعدات التنموية والاجتماعية إلى جميع المستحقين في أنحاء الجمهورية كافة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن الولايات المتحدة اتهمت السودان بـ"التهديد" بطرد بعثة الأمم المتحدة من البلد الغارق في الحرب، حيث وتحدّث ممثل الهيئة الأممية الذي أعلنته الخرطوم شخصا "غير مرغوب فيه"، أمام مجلس الأمن عن الفظاعات التي ترتكب خلال النزاع.

وأبرزت "الأنباء" مقابلة الرئيس السوري بشار الأسد مع "سكاي نيوز"، حيث أكد أن مسألة تنحيه عن السلطة لم تكن مطروحة، لأن تلك الخطوة كانت تعني الهروب بسبب الحرب، كما أن رئيس الدولة يجب أن يرحل عندما تكون ثمة مطالب داخلية بحصول ذلك، وليس بإيعاز من الخارج.

وعند حديثه عن الخسائر التي وقعت وسط المدنيين، قال الأسد إن الإرهاب هو الذي كان يقتل ويحرق، وليس الدولة السورية "ليست ثمة دولة تقوم بتدمير الوطن، حتى وإن كانت دولة سيئة".

وأضاف أن مسؤولية الخسائر التي وقعت تقع على عاتق من قدم الدعم للإرهاب، "ومن نوى وخطط للحرب، أي المعتدي وليس المعتدى عليه".

دوليًا، نقلت "القبس" عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قوله إن ألمانيا وأوكرانيا اتفقتا على توريد أنظمة صاروخية إضافية للدفاع الجوي من طراز باتريوت إلى كييف.

وأضاف زيلينسكي "هناك أخبار سارة من ألمانيا اليوم، ما اتفقنا عليه بالضبط مع (المستشار الألماني) أولاف شولتس، أنظمة باتريوت إضافية. شكرا جزيلا لك يا أولاف، إنها ضرورية للدفاع عن شعبنا ضد الإرهاب الروسي".

وذكرت "الراي" أن حزب رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، قال إنه وعائلته محتجزون في ظروف "قاسية" و"غير إنسانية" في مقر إقامتهم، حيث لا توجد مياه جارية ولا كهرباء ولا يمكنهم الحصول على سلع طازجة أو الوصول للأطباء.

وأشارت "الجريدة" إلى أنه بعد اتهامات الانقلابيين في النيجر لفرنسا بخرق الأجواء وقطع الاتصالات لساعات، رفضت باريس، الأربعاء هذه الاتهامات التي وجهها إليها المجلس العسكري، مشيرة إلى أن قواتها موجودة في النيجر بطلب من الحكومة الشرعية.

ونقلت "الوطن" عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قوله إن مجموعة فاجنر تستغل عدم الاستقرار في النيجر، وتخاطر بترك "الموت والدمار والاستغلال" في أعقابها.

وأشارت "القبس" إلى أن مكتب الرئيس الباكستاني أعلن أن الرئيس عارف علوي حل البرلمان بناء على توصية من رئيس الوزراء شهباز شريف. ووقع علوي على التوصية بعد نصف ساعة من إرسالها من قبل شريف في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، مما يمهد الطريق لتشكيل حكومة تصريف الأعمال التي ستشرف على إجراء انتخابات عامة في غضون 90 يوما من تاريخ حل البرلمان.