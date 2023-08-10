علماء يتوصلون لاكتشاف علمي مثير عن المريخ .. اعرف القصة كاملة

توصل مجموعة من العلماء لاكتشاف مثير للاهتمام وذلك بواسطة استخدام بيانات من مسبار "إنسايت" التابع لناسا، و قد توصل العلماء إلى أن سرعة كوكب المريخ والتي قد تتزايد، وذلك دون معرفة السبب الرئيسي في ذلك.

واكتشف العلماء تلك التحول في سرعة الدوران والتي قد تتسارع كل عام بحوالي 4 مللي ثانية .

من جانبه قال سيباستيان لو مايستر،المؤلف الرئيسي لورقة بحثية تساعد في توثيق النتائج في مجلة "نيتشر"، إن الاختلافات كانت "بضع عشرات من السنتيمترات وذلك على مدارحوالي عام مريخي، وقد يستغرق الأمر وقتاً طويلاً والكثير من البيانات قبل أن نتمكن حتى من رؤية هذه الاختلافات.