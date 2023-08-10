عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

علماء يتوصلون لاكتشاف علمي مثير عن المريخ .. اعرف القصة كاملة

علماء يتوصلون لاكتشاف
علماء يتوصلون لاكتشاف علمي مثير عن المريخ ..أعرف القصة كاملة

توصل مجموعة من العلماء لاكتشاف مثير للاهتمام وذلك بواسطة استخدام بيانات من مسبار "إنسايت" التابع لناسا، و قد توصل العلماء إلى أن سرعة كوكب المريخ والتي قد تتزايد، وذلك دون معرفة السبب الرئيسي في ذلك.

واكتشف العلماء تلك التحول في سرعة الدوران والتي قد تتسارع كل عام بحوالي 4 مللي ثانية .

من جانبه قال  سيباستيان لو مايستر،المؤلف الرئيسي لورقة بحثية تساعد في توثيق النتائج في مجلة "نيتشر"، إن الاختلافات كانت "بضع عشرات من السنتيمترات وذلك على مدارحوالي عام مريخي، وقد يستغرق الأمر وقتاً طويلاً والكثير من البيانات  قبل أن نتمكن حتى من رؤية هذه الاختلافات.

كوكب المريخ اكتشاف مثير ورقة بحثية عام مريخي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من مرتضي منصور على رفع الحجز عن أرصدة الزمالك

قرار مفاجئ من الهند يوفر لمصر مليارات الدولارات .. ماذا يحدث

أزمة تضرب الزمالك بقيادة أحمد فتوح .. تفاصيل مثيرة

تعليق ناري من ميدو بعد هجوم قناة الزمالك على شيكابالا

الأرز بـ 11 جنيه .. الشعبة توجه رسالة عاجلة للمواطنين

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

عاجل للمدخنين .. الشرقية تزف خبرًا سارًا بشأن أسعار السجائر

بعد صور المايوه.. 10 إطلالات آثارت ضجة لأبنة عمرو دياب| شاهد

موضوعات متعلقة

مقطع فيديو لأب حاول إنقاذ ابنته في الهند .. شاهد ماذا حدث؟

أمريكي فاز باليانصيب ولم يتم تُحديد هويته ..تفاصيل

بعد معاناة 25 عامًا|سيدة تثير الجدل بفقدان أكثر من نصف وزنها بـ«حمية الأسد»

قبل التتويج|متسابقات ملكة جمال إندونيسيا يثيرن الجدل عبر إنستجرام بسبب المطالبة بـ«خلع ملابسهن»

مقطع فيديو يثير الجدل لجليد يذوب ويلتهم منزلاً في لمح البصر بولاية أمريكية

بعد سفر أصدقائها في عطلة صيفية.. كلبة تثير الجدل بتصرف غير متوقع

سيدة تروي لحظات رعب أثناء تنظيف فناء منزلها.. لن تتوقع ماذا وجدت

كفاح عامل نظافة.. بنتي في طب وابني ماجستير حقوق

ترشيحاتنا

الطريقة الصحيحة للاستغفار.. احرص عليها يوميا تغفر ذنوبك وتفرج همك

الإعدام شنقا.. مفاجأة تنتظر قاتل عائلته بالهرم

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

زيلينسكي: ألمانيا ستزود أوكرانيا بأنظمة باتريوت إضافية

النيابة العامة تكشف أقوال جارة المتهم بقتل زوجته وابنته

تسريبات تكشف مفاجآت عن الهاتف الأفضل في العالم .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس.. ظهور هذه العلامات تعني أنك تعاني من مشكلة بالقلب

علماء يتوصلون لاكتشاف علمي مثير عن المريخ .. اعرف القصة كاملة

هتوفر كتير.. طريقة تحضير الجبن المثلثات في المنزل

الهضبة عجز ولا إيه؟| كرش عمرو دياب يثير الجدل عبر التواصل الاجتماعي

فيديو

ذعر بالعالم بسبب متحور كورونا الجديد | ماذا يحدث ؟

وباء جديد يهدد العالم | ماذا يحدث ؟

كتاب الأضواء بـ 670 جنيها ... أسعار الكتب الخارجية تثير جدلا

وفاة منحة زيتون ..ما تريد معرفته عن «أم فرحات» وقصة معاناتها الفنية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ