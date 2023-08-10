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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تغييرات جديدة في إدارة تسلا لقيادة التوسعات الهائلة

تغييرات جديدة في
تغييرات جديدة في إدارة تسلا لقيادة التوسعات الهائلة

عيّنت شركة صناعة السيارات الكهربائية “تسلا” مايكل هيلدبراند في الشهر الماضي في منصب مدير مصنع جيجا نيفادا للتوسع والتشييد.

 

يمتلك هيلدبراند ما يقرب من ثلاثة عقود من الخبرة في صناعة الأدوية ، حيث قاد العديد من مشاريع التصنيع، شغل مؤخرًا منصب المدير التنفيذي للمشاريع في Eli Lilly، حيث أمضى السنوات الـ 19 الماضية من حياته المهنية.

تغييرات جديدة في إدارة تسلا لقيادة التوسعات الهائلة

يصف المدير التنفيذي نفسه بأنه "قائد عمليات تصنيع متحمس للغاية مع قيادة واسعة للمشروع الرأسمالي وخبرة قيادية عليا في عمليات التصنيع الدوائي".

 

يعني ذلك أن التوسع في مصنع جيجا نيفادا سيبدأ أخيرًا في إظهار بعض التقدم، في يناير ، أعلن صانع السيارات الكهربائية عن توسعة هائلة بقيمة 3.6 مليار دولار للموقع وذلك لعملية انتاج موسعة لسيارة تسلا سيمي و 4680 بطارية كهربائية في منشأتين تصنيعيتين جديدتين.

تغييرات جديدة في إدارة تسلا لقيادة التوسعات الهائلة

وقالت تسلا إن المصانع الجديدة ستكون جزءًا من توسعة المرحلة الثانية لجيجا نيفادا ، مما يضيف 4 ملايين قدم مربع من بصمة التصنيع الجديدة إلى الموقع وخلق 3000 فرصة عمل ، بالإضافة إلى ما يقرب من 11000 وظيفة حاليًا في الموقع.

 

أضافت تسلا إن المصنع الجديد 4680 خلية ستبلغ طاقته السنوية 100 جيجاوات / ساعة ، وهو ما يكفي لإنتاج بطاريات لـ 1.5 مليون مركبة خفيفة الوزن سنويًا، على المدى الطويل ، قال ايلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إن منشأة تصنيع الخلايا 4680 في ولاية نيفادا يمكن أن تحقق إنتاجًا يصل إلى 500 جيجاوات في الساعة سنويًا.

تغييرات جديدة في إدارة تسلا لقيادة التوسعات الهائلة

اكتملت منشأة جيجا نيفادا حاليًا بنسبة 30 بالمائة وتقوم ببناء خلايا البطارية كجزء من مشروع مشترك مع باناسونيك، وحتى وقت قريب كان المصنع يصنع أيضًا Megapacks ، لكنه توقف عن تصنيعها في أوائل شهر مايو ، حيث ورد أن الإنتاج انتقل إلى مصنع تسلا ميجا فالكتوري في كاليفورنيا.

 

في ضوء الاستثمار البالغ 3.6 مليار دولار الذي تم الإعلان عنه في بداية العام ، سيكون لـ جيجا نيفادا دور حاسم في برامج تسلا سيمي و 4680 خلية. سيضيف الاستثمار الجديد إلى 6.2 مليار دولار استثمرتها تسلا في جيجا نيفادا منذ افتتاح المصنع في يوليو 2016.

Gigafactory Nevada جيجا نيفادا تسلا الاستثمار السيارات الكهربائية

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