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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الثابت الوحيد هو التغيير.. فاروق الباز يكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة

صدى البلد

علق الدكتور فاروق الباز على أسباب ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق وآثار التغير المناخي التي تشهدها دول العالم.

وقال الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، إن الثابت الوحيد في الأرض هو التغير، وهو مبدأ معروف في مجال الجيولوجيا، وهذه الغيرات مثل ارتفاع درجات الحرارة أو تساقط الأمطار الغزيرة وحدوث فيضانات نتيجة عوامل كثيرة منها الإنسان نفسه، وأوضح الدكتور فاروق الباز في تصريحات تليفزيونية أن الأرض تعرف تغيرات مستمرة ومتنوعة.

أشار الدكتور فاروق الباز إلى أن هذه التغييرات تمتد إلى مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك درجة دوران الأرض حول الشمس وتبخر المياه من سطح الأرض، وقال: "إننا لا نخشى هذا التغيير، بل يجب علينا أن نتأقلم معه ونتعامل معه بحكمة".

البشرية جزء من هذا التغيير المستمر

وأكمل الدكتور فاروق الباز أن "البشرية أيضًا جزء من هذا التغيير المستمر، ويسهم الإنسان بشكل كبير في التغيرات التي تحدث على سطح الأرض، ودعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات من قبل الحكومات، بدءًا من الحكومة الأمريكية، لتطوير حلول معقولة تسهم في تقليل تأثير الإنسان على البيئة وتقليل وتيرة التغييرات".

وأوضح الدكتور فاروق الباز أن الجذور العميقة لطبقة القشرة الأرضية تعمل كحاجز يحمي مكوناتها الأساسية من التأثيرات الخارجية مثل الأمطار والهواء، وأكد أن التغييرات الجوية هي التي تحدث في الغلاف الجوي وليس بالضرورة في القشرة الأرضية.

وكانت منظمة مراقبة المناخ الأوروبية، أعلنت أن شهر يوليو 2023 كان الأكثر سخونة على وجه الأرض على الإطلاق بفارق كبير، ووفقًا لمرصد "كوبرنيكوس" للمناخ، بلغ متوسط درجة الحرارة العالمية لشهر يوليو 16.95 درجة مئوية، وهذا أعلى من الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2019 بمقدار ثلث درجة مئوية.

وفي الفترة من 3 إلى 6 يوليو، تم تحطيم الرقم القياسي العالمي اليومي لدرجة حرارة الهواء السطحي، وكان السادس من يوليو هو الأكثر سخونة، وبلغ متوسط درجة الحرارة العالمية في ذلك اليوم 17.08 درجة مئوية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه ️طبقا لمراصد المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ️الرسمية، كان شهر يوليو 202أكثر دفئًا بمقدار 0.72 درجة مئوية عن متوسط ( 1991-2020 ) لشهر يوليو.

وأضافت أنه لم تكن درجة حرارة الهواء فقط هي التي حطمت الأرقام القياسية، لكن  درجات حرارة سطح البحر أيضا، واستمر المتوسط ​​العالمي لدرجات حرارة سطح البحر  في الارتفاع ، منذ أبريل 2023، حتى وصل إلى مستويات قياسية عالية في يوليو 2023.

وأكدت هيئة الأرصاد أن التغيرات الجوهرية التي يشهدها طقس البلاد خلال الفترة الحالية نتيجة التغيرات المناخية وتباعاتها على مستوى العالم.

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