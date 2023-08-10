أوسوريو يمنح الضوء الأخضر لإعارة بعض اللاعبين بالزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن اتفاق مسؤولو النادي مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الكولومبي أوسوريو على إعارة عدد من اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم لصفوف الفريق الأول في الفترة الماضية.

يأتي ذلك من أجل منحهم فرصة أكبر للمشاركة مع الأندية التي ستتم إعارتهم إليها في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما تلقى النادي عروضا لمجموعة من اللاعبين الشباب من بعض أندية الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوم عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

وقرر المدير الفني عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.