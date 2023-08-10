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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأكاديمية العربية: إطلاق برنامج لتدريب الخريجين على إدارة تجارة التجزئة فى 6 دول

صدى البلد

أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة، وإحدى الشركات العاملة فى تجارة التجزئة، عن إطلاق برنامج التنمية المهنية للخريجين بالتعاون مع 12 جامعة من أبرز الجامعات في ست دول، تشمل مصر، وجورجيا، والأردن، وكينيا، وباكستان، والإمارات العربية المتحدة.

وقال فيليب بيجييون، المدير الإقليمي الخبير فى قطاع تجارة التجزئة، إن البرنامج يهدف إلى تمكين وتوظيف 75 من حديثي التخرج لإدارة أنشطة كارفور في منطقة الشرق الأوسط، بهدف تعزيز تنوع القوى العاملة، وتخصيص 50% من هذه الوظائف للإناث اللواتي يتمتعن بالكفاءة والإمكانيات العالية.

وأضاف أن المبادرة تسعى إلى استقطاب المواهب الوطنية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب إرساء وتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية على المدى الطويل من خلال التعاون مع عدد من الجامعات في مصر تشمل الجامعة الألمانية بالقاهرة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، وستقوم من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية بإنشاء منصة تعاونية وتفاعلية لاستقطاب أفضل المواهب وتنمية وتأهيل القوى العاملة للعمل في قطاع التجزئة.

ونوه إلى أن المشاركين سيخضعون في البرنامج إلى التدريب العملي المكثف لمدة 24 شهراً في عدة أقسام، من بينها قسم العمليات، والتجارة الإلكترونية، والتسويق، ويساهم هذا النهج الشامل في ضمان تقديم تجربة تعليمية متكاملة، وتزويد المشاركين بفهمٍ عميق لمختلف جوانب قطاع التجزئة، وعند إنجاز جميع مراحل البرنامج بنجاح، سيُمنح الخريجون فرصة الحصول على وظائف إشرافية بدوام كامل.

 ولفت إلى أنه سيتم تنظيم معارض للوظائف وفعاليات وجلسات تدريب مهنية داخل الحرم الجامعي، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مستوى الوعي حول قطاع التجزئة والوظائف المتنوعة التي يتيحها، وفي الوقت نفسه تزويد الطلاب بأفكار ومعلومات قيّمة حول هذه الصناعة.

وأوضح أن "الاستثمار في المواهب والعقول الشابة في مصر وتزويدهم بالأدوات والموارد اللازمة لتحقيق التطور والنجاح الوظيفي، وتعزيز النمو المهني والتطوير والتنمية الفردية، وبما يتماشى مع رؤية مصر في دعم المواهب المحلية وتمكين الشباب لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والتميز كجزء من استراتيجيتها الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة وجهودنا نحو تأهيل قادة قطاع التجزئة وتزويدهم بالمهارات اللازمة".

وتهدف هذه الجهود التعاونية التي تجمع شركة "ماجد الفطيم للتجزئة" مع الجامعة الألمانية بالقاهرة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالاسكندرية، إلى ربط الأوساط الأكاديمية والصناعية، وتعزيز مسيرة النمو والابتكار في قطاع التجزئة.


 

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