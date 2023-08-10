وزيرا خارجية أمريكا وكوريا الجنوبية يناقشان ترتيبات القمة الثلاثية المقبلة

قالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن وزيري خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أجريا محادثات هاتفية لمناقشة الاستعدادات للقمة الثلاثية المقبلة بين قادة الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، الأسبوع المقبل.

وأجرى وزير الخارجية بارك جين المحادثات أثناء زيارته لإثيوبيا، أمس الأربعاء، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث اتفقا على التعاون عن كثب من أجل أن تشكل القمة "نقطة تحول تاريخية" في التعاون الثلاثي بين سيول وواشنطن وطوكيو، بحسب ما نقلته وكالة "يونهاب" عن الوزارة.

وقال بارك إنه يتوقع أن تكثف الدول الثلاث التعاون الأمني ضد التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية، وأن تعزز التعاون الثلاثي في الأمن الاقتصادي والتكنولوجيا.