الإكوادور: اغتيال فرناندو فيلافيسينسيو أحد المرشحين الثمانية للرئاسة

اغتيل فرناندو فيلافيسينسيو المرشح في الانتخابات الرئاسية في الإكوادور المزمع إجراؤها في 20 أغسطس 2023 مساء أمس الأربعاء بعد انتهاء مؤتمره الانتخابي شمال مدينة كيتو.

اغتيل أحد المرشحين الثمانية للانتخابات الرئاسية في 20 أغسطس 2023 على يد قاتل محترف مساء الأربعاء 9 أغسطس شمال كيتو.

وذكرت إذاعة فرنسا الدولية، أن "فيلافيسينسيو" اغتيل بعد ركوب سيارته إثر مغادرته مؤتمر انتخابي.

ويُظهر مقطع فيديو تمت مشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه محاط بحراس شخصيين وشرطة وجنود على الجانب الأيمن من السيارة، لكن يبدو أن القاتل أو القتلة هاجموا من الجانب الأيسر الأقل حماية من السيارة.

وانتشر الذعر بين جميع الحاضرين الذين اختبأوا وراء السيارات أو في المبنى الذي انتهى فيه الاجتماع السياسي للتو.

ووفقا لآخر استطلاعات الرأي، احتل فرناندو فيلافيسينسيو المرتبة الثانية في نوايا التصويت بحوالي 13٪ وفقا لمعهد Cedatos، خلف المحامية لويزا جونزاليس (26.6٪)، القريبة من الرئيس اليساري السابق رافائيل كوريا.

واتهم فرناندو فيلافيسينسيو مؤخرًا سينالوا كارتل والمقربين من الرئيس السابق رافائيل كوريا بالسعي لقتله خوفا من برنامجه الانتخابي الذي نص على بناء سجن شديد الحراسة لتجار المخدرات الرئيسيين.