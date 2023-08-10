استمرار العروض الفنية بشمال سيناء ثقافتنا في إجازتنا

واصل فرع ثقافة محافظة شمال سيناء، تقديم برنامج احتفالات ليالى صيف بلدنا ضمن فعاليات مبادرة الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة "ثقافتنا في إجازتنا" ، التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني ، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء.

الفرح السيوي:

تألقت فرقة مرسى مطروح للفنون الشعبية على أرض محافظة شمال سيناء فى ثانى لياليها تحت اشراف المدرب عوام مصطفي .. حيث قدمت عروض فنية متنوعة و غناء فردى منها:

رقصات فرقة مطروح رقصة الجيا، ورقصة الفرح السيوي، ورقصة الترحيب، وفقرات فنية متنوعة للمطرب سلومه عبد الله والمطرب يحي عبد الله وسط اعجاب وسعادة وتفاعل من جميع الحاضرين بحى المساعيد بشمال سيناء.

تنفذ الفعاليات بفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحانى ، حيث تستمر فعاليات العروض الفنية بالمبادرة حتى ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ على ارض محافظة شمال سيناء.



