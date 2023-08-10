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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسيفيني: روسيا وكوريا الجنوبية تنشئان محطات طاقة نووية في أوغندا

الرئيس الأوغندي يوري
الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني

أكد الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، اليوم الخميس أن روسيا وكوريا الجنوبية، بصدد إنشاء محطتين للطاقة النووية قادرة على إنتاج ما يقرب من 15000 ميجاوات من الطاقة. 

وقال الرئيس الأوغندي خلال خطابه في القمة الثانية للقهوة الإفريقية G-25، المنعقدة في كمبالا إن "روسيا وكوريا الجنوبية بصدد بناء محطتين للطاقة النووية بطاقة 15 ألف ميجاواط، ويأتي المشروع النووي في وقت حرج تتعامل فيه الدول مع كيفية ضمان أمن الطاقة من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية."

وذكر موسيفيني أن وحدة واحدة ستنتج 7000 ميجاواط والثانية من المتوقع أن تنتج 8400 ميجاواط ، لكن الجدول الزمني والتمويل للمشاريع غير معروفين، وفقا لما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وبحسب الرئيس، تعتزم الحكومة تصدير الكهرباء المولدة للخارج، وأشار موسيفيني إلى أن أوغندا تمتلك موارد من اليورانيوم، يتم استخدامها في توليد الطاقة النووية، وأن مستثمرين مختلفين سعوا إليه لتعدينها للتصدير، وهو ما رفضه.

وأوضح "عرضت شركة غربية تعدين اليورانيوم، فسألتهم: استخراجها وأخذها إلى أين؟ قالوا: صدروه، فسألت: صدروه لأي غرض؟ قال الرئيس موسيفيني: "نريد أن نأخذ اليورانيوم".

وأشار الرئيس إلى أن أوغندا ما زالت تفتقر إلى الطاقة ، وإذا كانت الشركات تريد اليورانيوم، فعليها معالجته في أوغندا لتوليد الطاقة.

وذكر موسيفيني أيضًا أنه حظر تصدير المواد الخام لأن البلاد ستخسر المال والعمالة إذا تمت معالجة المواد الخام في الخارج.

وفي وقت سابق، اتفقت أوغندا وروسيا على بناء محطة للطاقة النووية، وتم التوقيع على الاتفاقية خلال القمة الروسية الأفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني الذي عقد في سان بطرسبرج الروسية يومي 27 و 28 يوليو.

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