الجارديان: روسيا تقيد وصول المواطنين إلى الشبكات الخاصة الافتراضية

قالت وزارة الدفاع البريطانية في تقريرها اليومي إن السلطات الروسية كثفت جهودها لمنع وصول المواطنين إلى الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs) ، والتي تسمح للناس بتجاوز القيود على الإنترنت.

وتشير التقارير إلى أن العديد من شبكات VPN الأكثر شيوعًا أصبحت غير قابلة للاستخدام في بعض مناطق روسيا، بحسب صحيفة الجارديان.

وتحظى الشبكات الخاصة الافتراضية بشعبية كبيرة في روسيا ، على الرغم من كونها غير قانونية منذ عام 2017، فهي تسمح للمستخدمين بالوصول إلى مصادر الأخبار الدولية الموضوعية ، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.

ويشير التحديث إلى أنه بالإضافة إلى تقييد الوصول ، شنت روسيا حملة تخويف حول مخاطر الشبكات الافتراضية الخاصة.

وقالت وزارة الدفاع أنه بالإضافة إلى التعطيل التقني المتزايد ، أطلقت الدولة الروسية أيضًا حملة إعلامية عامة ، في محاولة لتخويف المواطنين لتجنب الشبكات الافتراضية الخاصة من خلال الادعاء بأنهم يعرضون بياناتهم الشخصية للخطر.