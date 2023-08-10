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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء: الدولة قامت بعمل بنية تحتية كاملة في أرض الفيروز

مدير عام منطقة تعمير
مدير عام منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء

قال المهندس ناجي إبراهيم، مدير عام منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء، إن سيناء تعد قطعة غالية على المصريين، وهي قطعة لا تنفصل عن مصر، مشيرا إلى أنه منذ عام 2014 نظرت القيادة السياسية إلى حماية سيناء، ليس بالقضاء على الإرهاب فقط، ولكن بتنميتها وتعميرها.

 

وأضاف المهندس ناجي إبراهيم، مدير عام منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن سيناء قبل عام 2011 كان ينالها جزء من التهميش، وكانت بعيدة عن الوطن، وبدأت القيادة السياسية أن تنقل إليها على الأقل مخطط لها، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مخطط أن ينقل حوالي 3.5 مليون من أبناء الوادي لمئ هذا الفراغ الجغرافي، لان سيناء مليئة بالخيرات، وهي أرض صالحة للزراعة.

وتابع المهندس ناجي إبراهيم، مدير عام منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء، أن الدولة قامت بعمل بنية تحتية فى سيناء، لافتا إلى أن هذا التطوير بدأ بتطوير الأنفاق، وعددهم أكثر من 6 أنفاق، إضافة إلى أنفاق أخري، وبالتالي سهل المرور من وإلي شمال سيناء، وأصبحت سيناء جاذبة.

المهندس ناجي إبراهيم منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء سيناء القيادة السياسية حماية سيناء السيسي

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