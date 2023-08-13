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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسهل طريقة لحماية هاتفك من الفيروسات بشكل تام

أسهل طريقة لحماية
أسهل طريقة لحماية هاتفك من الفيروسات بشكل تام

مع تزايد استخدام الهواتف الذكية في حياتنا اليومية، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى حماية هذه الأجهزة من الفيروسات والبرامج الضارة، التي يمكن أن تتسبب في تلف الجهاز أو سرقة البيانات الشخصية أو حتى اختراق الهاتف.

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها حماية هاتفك من الفيروسات، ولكن من أسهل الطرق هي استخدام برنامج مكافحة الفيروسات، ويتوفر العديد من برامج مكافحة الفيروسات المجانية والمميزة المتاحة للهواتف الذكية، والتي يمكنها حماية جهازك من مجموعة واسعة من التهديدات الأمنية.

 

كما أن هناك بعض النصائح الأخرى التي يمكن من خلالها حماية هاتفك من الفيروسات، مثل:

• عدم تثبيت التطبيقات من مصادر غير موثوقة.

• تحديث نظام التشغيل والتطبيقات بشكل مستمر.

• عدم فتح البريد الإلكتروني أو الملفات المرفقة من مصادر غير معروفة.

• استخدام كلمة مرور قوية للهاتف والتطبيقات.

• الحرص على عدم ترك هاتفك دون رقابة.

اتباع هذه النصائح، يمكنك من حماية هاتفك من الفيروسات والبرامج الضارة والحفاظ على بياناتك آمنة.

وفيما يلي بعض النصائح الإضافية لحماية هاتفك من الفيروسات:

• استخدم قفل الشاشة. سيساعدك هذا على منع الوصول غير المصرح به إلى هاتفك حتى لو فقدته أو سرقته.

• تفعيل خاصية التحقق بخطوتين، ستساعدك هذه الخاصية على حماية حساباتك على الإنترنت من الاختراق.

• واصل الاطلاع على أحدث التهديدات الأمنية، ويمكنك القيام بذلك من خلال قراءة المدونات الأمنية أو متابعة حسابات الأمن السيبراني على وسائل التواصل الاجتماعي.

• إذا كنت تشك في أن هاتفك قد تعرض للإصابة بفيروس، قم بإجراء مسح فوري باستخدام برنامج مكافحة الفيروسات، وإذا لم يتمكن برنامج مكافحة الفيروسات من إزالة الفيروس، قد تحتاج إلى إعادة ضبط هاتفك إلى إعدادات المصنع.

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