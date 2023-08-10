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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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علامات الإصابة بالسرطان عند الرجال والسيدات والأطفال .. انتبه

علامات الإصابة بالسرطان
علامات الإصابة بالسرطان

علامات الإصابة بالسرطان يمكن أن تختلف اعتمادًا على نوع السرطان ومكانه ومرحلته، ومع ذلك، هناك بعض العلامات الشائعة التي يمكن أن تشير إلى وجود سرطان .ومن بين هذه العلامات التي كشف عنها الدكتور عصام البقلي استشارى جراحات التجميل من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد ظهور تغيرات في الحالة الصحية العامة مثل فقدان الوزن الغير مبرر، فقدان الشهية، الإعياء الشديد، أو الحمى المستمرة.
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علامات الإصابة بالسرطان

تغير في الشكل أو الحجم أو اللون أو النمط الطبيعي للشامة أو العلامة الجلدية.
ظهور كتلة أو تورم غير مؤلم في أي جزء من الجسم.
نزيف غير طبيعي أو قروح لا تلتئم بسرعة.
ظهور تغيرات في الحالة الصحية العامة مثل فقدان الوزن الغير مبرر، فقدان الشهية، الإعياء الشديد، أو الحمى المستمرة.
تغيرات في نمط التبول أو البراز، مثل وجود دم في البول أو البراز، أو تغيرات في عادات الإخراج.
آلام غير مبررة أو مستمرة في أي جزء من الجسم.
صعوبة في البلع أو التنفس أو التحدث.
تغيرات في الصوت أو العافية العامة للفم أو الحلق.
ظهور علامات غير طبيعية على الأشعة التشخيصية مثل الأشعة السينية أو التصوير بالرنين المغناطيسي.


يرجى ملاحظة أن وجود أحد هذه العلامات لا يعني بالضرورة وجود سرطان، فقد تكون هناك أسباب أخرى غير خطيرة وراء هذه الأعراض. إذا كنت تعاني من أي علامات مشابهة أو تشعر بالقلق، يجب عليك استشارة الطبيب لتقييم حالتك وإجراء الفحوصات اللازمة للتشخيص الدقيق.

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علامات الإصابة بالسرطان عند الأطفال

علامات الإصابة بالسرطان في الرأس

علامات الإصابة بالسرطان عند الأطفال يمكن أن تختلف أيضًا اعتمادًا على نوع السرطان ومكانه ومرحلته. ومع ذلك، هناك بعض العلامات التي يمكن أن تشير إلى وجود سرطان عند الأطفال. ومن بين هذه العلامات:

نمو غير طبيعي للعظام أو الأنسجة المحيطة، مما يسبب تورمًا أو كتلة ظاهرة.
آلام غير مبررة في أي منطقة من الجسم.
إرتفاع درجة الحرارة المستمرة وغير المبررة.
فقدان الوزن الغير مبرر أو تدهور الشهية.
ضعف النشاط أو التعب الشديد الذي لا يمكن تفسيره بسبب أسباب أخرى.
تغيرات في البول أو البراز، مثل وجود الدم في البول أو البراز.
صعوبة في التنفس أو البلع.
ظهور علامات غير طبيعية على الجلد، مثل طفح جلدي أو تغيرات في اللون.
تغيرات في النظر أو الرؤية.
تغيرات في السلوك أو النمط العام للنشاط اليومي.
هذه العلامات قد تكون مشابهة لأعراض أخرى غير خطيرة، ولكن في حالة ظهور أي من هذه العلامات، يجب على الوالدين زيارة الطبيب لتقييم الحالة وإجراء الفحوصات اللازمة للتشخيص الدقيق. يجب الانتباه لأي تغيير في صحة الطفل والتواصل مع الطبيب للحصول على التوجيه المناسب.

علامات الإصابة بسرطان عند الرجال

علامات الإصابة بالسرطان 

علامات الإصابة بالسرطان عند الرجال يمكن أن تشمل ما يلي:

تغير في البروستاتا: يشمل ذلك صعوبة التبول، احتياج متكرر للتبول (خصوصًا ليلاً)، ضعف تدفق البول، ووجود دم في البول أو السائل المنوي.

تورم أو كتلة في الخصية: قد يلاحظ الرجل تورمًا أو كتلة غير عادية في الخصية، مما يمكن أن يكون علامة على سرطان الخصية.

تغيرات في الثدي: في بعض الحالات نادرة، يمكن للرجال أن يطوروا سرطان الثدي، وقد يشعرون بتورم أو كتلة في الثدي أو يلاحظوا تغيرات في حجم أو شكل الثدي.

تغيرات في الجلد: يمكن أن تشمل ظهور تغيرات في الشامات أو الآفات الجلدية الأخرى، مثل القرح أو الأورام الجلدية.

آلام غير مبررة: قد يعاني الرجال من آلام غير مبررة في أي جزء من الجسم، وتستمر هذه الآلام لفترات طويلة دون تفسير واضح.

فقدان الوزن غير المبرر: إذا لاحظ الرجال فقدان وزن غير مبرر، يعني ذلك أن هناك احتمالية لوجود سرطان.

آلام العظام: يمكن أن تشعر بآلام في العظام أو العضلات التي لا تلتئم بسرعة أو تزداد شدتها مع مرور الوقت.

هذه العلامات قد تشير إلى وجود سرطان، ولكن يجب أن تتذكر أنها قد تكون أيضًا نتيجة لأسباب أخرى غير خطيرة. إذا كنت تعاني من أي من هذه العلامات أو تشعر بالقلق، يجب عليك استشارة الطبيب لتقييم حالتك وإجراء الفحوصات اللازمة للتشخيص الدقيق.

علامات الإصابة بسرطان الثدي عند الرجال

علامات الإصابة بالسرطان 

على الرغم من أن سرطان الثدي نادرًا ما يحدث عند الرجال، إلا أنه يمكن أن يحدث. إليك بعض العلامات التي قد تشير إلى وجود سرطان الثدي عند الرجال:

تكون كتلة أو تورم في منطقة الثدي أو تحت الإبط. قد تكون الكتلة صلبة وغير متحركة.

ظهور تغير في حجم أو شكل الثدي، بما في ذلك تغير في الجلد المحيط به أو تجاعيد أو انغراف في الجلد.

وجود احمرار، تورم أو تورم في الجلد الذي يغطي الثدي.

افرازات من الثدي، سواء كانت دموية أو شفافة أو مصفرة.

آلام في الثدي أو حكة غير عادية في الثدي.

تغيير في حجم أو شكل الحلمة أو الجلد المحيط بها.

إذا كنت تعاني من أي من هذه العلامات أو تشعر بالقلق، فمن الأفضل مراجعة الطبيب لإجراء فحص دقيق وتقييم الحالة. يجب ألا يتم تجاهل أي تغيير غير طبيعي في الثدي، حتى لدى الرجال.

علامات الإصابة بالسرطان في الرأس

علامات الإصابة بالسرطان في الرأس

علامات الإصابة بالسرطان في الرأس يمكن أن تختلف اعتمادًا على نوع السرطان ومكانه ومرحلته. ومع ذلك، هناك بعض العلامات الشائعة التي يمكن أن تشير إلى وجود سرطان في الرأس. ومن بين هذه العلامات:

الصداع الشديد والمستمر، وخاصة إذا كان يزداد سوءًا مع مرور الوقت.

تغيرات في الرؤية، مثل ضبابية الرؤية أو فقدان الرؤية الجانبية.

آلام في الوجه أو الفك أو الأسنان التي لا تمت لمشاكل الأسنان بصلة.

ظهور كتلة أو تورم في الرأس أو العنق.

تغيرات في الحركة أو الإحساس في الوجه أو الرقبة.

صعوبة في البلع أو الكلام.

نزيف غير طبيعي من الأنف أو اللثة أو الأذن.

تغيرات في الشم أو التذوق.

ظهور علامات غير طبيعية على الجلد في المنطقة المحيطة بالرأس.

يجب ملاحظة أن وجود أحد هذه العلامات لا يعني بالضرورة وجود سرطان في الرأس، فقد تكون هناك أسباب أخرى غير خطيرة وراء هذه الأعراض. إذا كنت تعاني من أي علامات مشابهة أو تشعر بالقلق، يجب عليك استشارة الطبيب لتقييم حالتك وإجراء الفحوصات اللازمة للتشخيص الدقيق.

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