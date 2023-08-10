إصابة 3 فلسطينيين بجروح خطيرة في حادث اعتداء من المستوطنين بالقدس المحتلة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ،اليوم الخميس، بإصابة 3 فلسطينين من حي الثوري في مدينة القدس المحتلة بجروح ورضوض، اليوم الخميس، خلال اعتداء للمستوطنين عليهم في حديقة عامة بالمدينة المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأنه تم نقل الفلسطينين الثلاثة إلى المستشفى في القدس، حيث أصيب أحدهم بجروح في رأسه بعد ضربه بآلة حادة.

واندلعت مواجهات في عدد من الأحياء والقرى المقدسية بعد اقتحام قوات الاحتلال لها، في قرية الجيب شمال غرب القدس.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت بكثافة تجاه المواطنين واندلعت مواجهات، بالتزامن مع اندلاعها في بلد العيسوية شمال شرق القدس، وفي مخيم شعفاط المجاور، وحي عين اللوزة بسلوان.