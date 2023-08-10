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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 7 محاولات تهرب جمركي لـ2 بندقية ضغط الهواء وأسلحة بيضاء بسفاجا

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تمكن رجال الجمارك بميناء سفاجا البحري برئاسة سامي ابوطالب بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 7 محاولات تهرب جمركى ل 2 بندقية ضغط الهواء وعدد من الأسلحة البيضاء وأجهزة البلايستيشن وطلقات الرش وأجهزه إطفاء الحرائق

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الأولى بإدارة تفتيش الركاب برئاسة فخري محمد حمدان مدير إدارة تفتيش الركاب تم الإشتباه فى مشمول الأمتعة الشخصية الخاصه بعدد 7 ركاب قادمين من دولة الكويت وبتفتيشهم تبين وجود 23 من أجهزه البلاى استيشن و 13 سلاح ابيض (مطواة) و 455 طلقه (رش) 2 بندقية تعمل بضغط الهواء و 132 من أجهزة إطفاء الحرائق مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها ولم يقر عنها

وقام بالضبط كلا من جبريل الرشيدي ، عز الدين عبده ، محمد عسقلاني، عمر السبكي، محمود عبدالحميد، محمد رجب مأموري تفتيش الركاب و هاشم اسماعيل مشرفين بحضور حسام عشماوي مدير مجمع الوارد، و هيثم ابوالنجا مامور التعريفه و محمود حمدان مدير مجمع الساحات 
وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 349 ألف و238 جنيه

قرر عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وقد تحرر عن المضبوطات 7 محاضر ضبط جمركي وحررها إبراهيم خيامي ومحمد عبدالرحيم وياسر عز العرب مدير إدارة الشئون القانونية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

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