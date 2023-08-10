بينهم سيدة.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بدمياط

نجحت الأجهزة الأمنية بدمياط بإشراف اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط من إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة.

كان قد تمكن الرائد يوسف البشلاوي ، رئيس مباحث مركز كفر سعد ومعاونيه النقيب اسلام عيد والنقيب كريم المنير والنقيب احمد مجدي من ضبط تشكيل عصابي تخصص في بيع مخدر الشابو ومخدر البانجو والاسلحة النارية في نطاق مركز كفرسعد.



كانت أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط قيام تشكيل عصابى شديد الخطورة مكون من (9 أشخاص من بينهم سيدة ، "لـ 4 منهم معلومات جنائية") بإدارة بؤرة إجرامية مُتخذين من دائرة مركز شرطة كفرسعد مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 18 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 21 كيلو جرام – إسطوانة لمخدر الهيروين – كمية من مخدر "الشابو" – بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – سيارتين – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" - مبلغ مالى) .

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 2 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.