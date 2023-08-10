عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بينهم سيدة.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بدمياط

أمن دمياط
أمن دمياط

نجحت الأجهزة الأمنية بدمياط بإشراف اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط من إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة.

كان قد تمكن الرائد يوسف البشلاوي ، رئيس مباحث مركز كفر سعد ومعاونيه النقيب  اسلام عيد والنقيب كريم المنير والنقيب احمد مجدي من ضبط تشكيل عصابي تخصص في بيع مخدر الشابو ومخدر البانجو والاسلحة النارية  في نطاق مركز كفرسعد.
 

كانت أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط قيام تشكيل عصابى شديد الخطورة مكون من (9 أشخاص من بينهم سيدة ، "لـ 4 منهم معلومات جنائية") بإدارة بؤرة إجرامية مُتخذين من دائرة مركز شرطة كفرسعد مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 18 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 21 كيلو جرام – إسطوانة لمخدر الهيروين – كمية من مخدر "الشابو" – بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش –  2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – سيارتين – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" - مبلغ مالى) .
وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 2 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

دمياط اجهزة الامن الإتجار بالمواد المخدرة أسلحة النارية الأسلحة النارية الأجهزة الأمنية بدمياط تحريات قطاع الأمن العام تجار بالمواد المخدرة قطاع الامن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

شيكابالا لن يرحل عن الزمالك.. عفت نصار: يمتلك حبا ربانيا من الجماهير

الكيلو بـ12 جنيهًا|أسعار الأرز الجديدة والشعير تفاجئ المصريين بعد قرار حكومي عاجل

النيابة تستعجل تقرير الأدلة الجنائية والتحريات في حريق مصنع كاوتش السيارات بالسلام

أزمة تضرب الزمالك بقيادة أحمد فتوح .. تفاصيل مثيرة

تعليق ناري من ميدو بعد هجوم قناة الزمالك على شيكابالا

حسن حمدي استشارني.. عمرو وهبي يكشف أسباب وحلول أزمات الزمالك

أدنى مستوى له.. مفاجأة في أسعار الذهب عالمياً

موضوعات متعلقة

محافظ دمياط تعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

في أيام .. القبض على عصابة أنهت حياة شاب لسرقته بدمياط

تحرير 66 محضر غش تجاري في حملة أمنية مكبرة بدمياط

جامعة دمياط تشارك في مؤتمر التميز بالبحث العلمي

رئيس جامعة دمياط يشارك باجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث

محافظ دمياط: الالتزام بالمواصفات والمعايير بمبنى الوحدة المحلية بعزبة البرج

توزيع 30 ألف قطعة ملابس على الأسر الأولى بالرعاية في دمياط

السيطرة على حريق بورشة أثاث و7 شقق سكنية بغيط النصارى بدمياط

ترشيحاتنا

الخدمات البيطرية: تخفيض قيمة التأمين على الماشية إلى 1% فقط..فيديو

صحف القاهرة تبرز توجيهات السيسي بتعزيز دور صندوق "تحيا مصر" في التنمية الشاملة

هونج كونج.. اعتقال 10 أشخاص بتهمة التآمر مع القوات الأجنبية والتحريض على الشغب

عاجل| بشرى من الأرصاد بعد موجة الارتفاع في درجات الحرارة

البطولة العربية| الهلال والنصر يطيحان بأحلام الشباب والشرطة العراقي.. ملخص نصف النهائي

بـ15 جنيها| مفاجأة بأسعار السجائر.. وشكل جديد للعلبة يمنع التلاعب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات الإصابة بالسرطان عند الرجال والسيدات والأطفال .. انتبه

تغني أفتكرلك إيه لأول مرة.. مي فاروق في بروفات حفلها بالسعودية

مندوب التوصيل وفستان بيتي.. قصة تريند أشعل السوشيال ميديا

احترس.. ظهور هذه العلامات تعني أنك تعاني من مشكلة بالقلب

فيديو

أنهى حياة ابنته بقسوة.. والدة ضحية الشرقية تكشف كواليس غريبة عن زوجها

مطلعتش راجل.. عروس البحيرة ترد على إدعاءات زوجها بأنها ذكر| فيديوجراف

دخل عش الدبابير.. القصة الكاملة للإطاحة بـ سيد عبدالحفيظ من منصبه|فيديوجراف

بسبب الأحضان والقبلات.. نجوم تعاملوا مع معجبينهم بعنف منهم عمرو دياب وتامر عاشور وإليسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ