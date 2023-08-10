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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس جامعة الأزهر يتفقد مركز ضمان الجودة والتدريب بأسيوط

صدى البلد

تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، و الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي بأسيوط، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة؛ مركز ضمان الجودة والتدريب بفرع أسيوط بمقر  كلية التربية بنين، بحضور الدكتور أحمد العادلي، مدير المركز، والدكتورة إيمان مخلوف، رئيس وحدة التدريب، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة.

وذلك في اطار جولته التفقدية لفرع جامعة الأزهر بأسيوط لمتابعة سير العمل في جميع القطاعات؛ 

وخلال الجولة التي كانت بالتوازي مع انعقاد دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس عن طريق الأون لاين قام فضيلة رئيس الجامعة بعمل مداخلة مع المتدربين من أعضاء هيئة التدريس، وتحدث رئيس الجامعة مع الدكتور أحمد عرابي، نائب مدير مركز الأزهر للتدريب والتطوير، مشيدًا بجهود المركز الذي تخرج فيه منذ سنوات، وثمن ما يقوم به من تدريب وتأهيل وثقل للخبرات الأكاديمية والإدارية لدى أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

جدير بالذكر إن فرع مركز ضمان الجودة بجامعة الأزهر باسيوط  يقوم بتقديم الدعم الفني لكليات الفرع المتقدمة للحصول على شهادة الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، إضافة إلى ذلك يقوم المركز بعقد دورات تدريبية  لأعضاء هيئة التدريس  للمتقدمين للحصول على الترقية في مختلف المجالات العلمية النظرية والتطبيقية.

جامعة الأزهر مركز ضمان الجودة الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الازهر

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