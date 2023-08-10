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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يناقش مقترحات تطوير واحة سيوة

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال الاجتماع

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، الرؤية المستقبلية ومقترحات تطوير واحة سيوة وذلك بحضور النائبة فتحية السنوسي ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة وعدد من كبار مشايخ سيوة ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

 

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يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة الشهر الماضي، بعرض رؤية شاملة لتطوير الواحة لتحتل مكانتها السياحيةالعالميةوإبراز أهم المقومات وتنوع السياحة بها مع الحفاظ على الطابع والطراز البيئي وتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين وزائري سيوة.
 

واستعرض رؤساء الأجهزة التنفيذية المعنية الإمكانات والموارد الحالية ورؤيتهم ومقترحاتهم للعمل على توفير مزيد من الخدمات والاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات وتعظيم العائد منها، مع عرض المطالب والاحتياجات لتطوير كل قطاع وسرعة استكمال البيانات والمقترحات للوصول إلى الشكل اللائق بالواحة.

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