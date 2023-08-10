بينها الولايات المتحدة واليابان.. الصين ترفع قيود الوباء عن الرحلات الجماعية

رفعت الصين قيود الوباء على الرحلات الجماعية لمزيد من البلدان ، بما في ذلك الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا للقطاعات السياحة فيها.

وأعلنت وزارة الثقافة والسياحة الصينية هذا القرار ،اليوم الخميس ، ويسري على الفور، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وكان السائحون الصينيون من البر الرئيسي ينفقون أكثر من سائح أي بلد آخر عندما يكونون في الخارج قبل الوباء، حيث سجلوا مجتمعة 255 مليار دولار في عام 2019 مع الجولات الجماعية المقدرة بحوالي 60 ٪ من ذلك.

وأدى غيابهم منذ الوباء إلى مشاكل مالية للعديد من الشركات المعتمدة على السياحة في جميع أنحاء العالم.

وكانت ألمانيا وبريطانيا أيضًا من بين الدول التي تم رفع القيود عنها ، لكن كندا ، التي كانت لديها علاقات مشحونة سياسيًا بشكل خاص مع الصين مؤخرًا ، ولم يتم إعادة وضعها.

وهي ثالث قائمة الصين من الدول التي تحصل على الموافقات، وشملت الدفعة الأولى التي تمت الموافقة عليها في يناير 20 دولة مثل تايلاند وروسيا وكوبا والأرجنتين.

وشملت الدفعة الثانية في مارس 40 دولة من بينها نيبال وفرنسا والبرتغال والبرازيل.

لم تشرح الصين مطلقًا نهجها المتدرج بشأن الموافقات ، لكن المحللين أشاروا إلى أن الدول التي تستغرق وقتًا للحصول على الموافقة لديها المزيد من التوترات السياسية و / أو التجارية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ورحب بهذه الخطوة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ووزراء السياحة في كوريا الجنوبية وأستراليا ، الذين قالوا إنها ستعزز اقتصاداتهم.

قال وزير التجارة والسياحة الأسترالي دون فاريل: "أن هذه خطوة إيجابية أخرى نحو استقرار علاقتنا مع الصين".

لم يتضح بعد إلى أي مدى سترتد السياحة الصينية الصادرة عن أحدث مجموعة من البلدان. حتى الآن ، لم تتحقق إلى حد كبير التوقعات بأن الطلب سيعود بقوة بعد إعادة فتح الحدود.

انتعشت الرحلات الدولية داخل وخارج الصين إلى 53٪ فقط من مستويات 2019 اعتبارًا من يوليو.

ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى مشكلات التوظيف للعديد من شركات الطيران العالمية التي حدت من السفر في المزيد من المسارات ، وبطء إصدار التأشيرات للمسافرين الصينيين وسط تراكمات في العديد من الدول الغربية بالإضافة إلى الاقتصاد المحلي المتعثر الذي لا يشجع العديد من الصينيين الذين يقضون عطلاتهم في الإنفاق بشكل كبير. .

ردًا على الأخبار ، قال بعض الصينيين عبر الإنترنت إنهم أقل حماسًا تجاه الرحلات الدولية.

وقال ستيف ساكسون ، الشريك في شركة ماكينزي وشركاه ، 'على الرغم من الاقتصاد العام البارد ، يقول 40٪ من الصينيين إنهم سينفقون المزيد على السفر'.

وأشار موقع تريب دوت كوم ، أكبر وكالة سفر في الصين ، إلى أن الأخبار أدت إلى ارتفاع عمليات البحث عن وجهات تشمل أستراليا واليابان.

وقفزت أسهم الشركات في أحدث مجموعة من البلدان ذات الانكشاف الكبير على طلب السفر الصيني على الأخبار. كانت المكاسب لمشغلي الكازينو في كوريا الجنوبية مدهشة بشكل خاص مع ارتفاع كل من جراند كوريا ليجر و براديس بنسبة 21٪ و 18٪ على التوالي.

وقال مصدران في صناعة السفر في كوريا الجنوبية لرويترز إن هذه هي المرة الأولى التي يُسمح فيها بجولات جماعية من الصين على نطاق واسع منذ نزاع 2016 بشأن نشر سيول لنظام دفاع صاروخي أمريكي.

ولم تعترف الصين علنًا أبدًا بالحد من الرحلات الجماعية إلى كوريا الجنوبية.