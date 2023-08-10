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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تشيد بقرار أستراليا اعتبار المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية

سميرة الجزار عضو
سميرة الجزار عضو مجلس النواب

أشادت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان بإعلان وزيرة خارجية أستراليا اعتزام الحكومة الأسترالية إعادة استخدام مصطلح "الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية" واعتبار المستعمرات الإسرائيلية "غير قانونية" وذلك وفق ما جاء في تدوينة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع إكس المعروف سابقًا باسم تويتر . 

 

وأكدت " الجزار " فى بيان لها أصدرته اليوم أن هذا الموقف الواضح يعتبر خطوة مهمة على طريق تطبيق الشرعية الدولية وإلزام إسرائيل بها وبالقانون الدولي واحترام الشرعية الدولية وحماية الحقوق الفلسطينية مطالبة من جميع دول العالم أن تتخذ نفس موقف دولة أستراليا للضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلى بالاستجابة لقرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى . 

 

وقالت إن الموقف الدولى وصمته وتخاذله فى نصرة القضية الفلسطينية جعل سلطات الاحتلال الاسرائيلى تتمادى فى اعمالها العداونية وجرائمها الخطيرة ضد الشعب الفلسطينى الاعزل موجهة تحية قلبية للفلسطينيين من الشيوخ والنساء والشباب وحتى الأطفال على صمودهم المشرف فى الوجه القبيح لسلطات الاحتلال الاسرائيلى . 

سميرة الجزار وزيرة خارجية أستراليا مجلس النواب الأراضي الفلسطينية المحتلة

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