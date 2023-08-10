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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأجهزة الأمنية بالقاهرة توجه ضربات ناجحة لتجار المخدرات

قوات الشرطة
قوات الشرطة

حققت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة العديد من الضربات الأمنية الناجحة في مجالي مكافحة المخدرات والسرقة ، والتي تمت في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة .

‏ففي مجال مكافحة المخدرات تم ضبط أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية ، وبحوزته (كمية من مخدر الأيس وزنت 1 كيلو جرام - كمية من مخدرى البودر والهيروين وزنت 200 جرام - سلاح أبيض - مـبلغ مالى)

وضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الحدائق ، وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وسلاح أبيض بقصد الإعداد للتشاجر مع أحد الأشخاص .

‏وفي مجال مكافحة السرقات ، تم ضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله دراجة نارية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامـــس وبحوزته ٢٩ قطعة حديدية "مُختلفة الأحجام" ، وبمناقشته عن مصدرها إعترف بسرقتها من داخل موقع إحدى الشركات بأسلوب "المغافلة" بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال شروعه فى سرقة إطار إحدى السيارات  حال توقفها بدائرة قسم شرطة الأميرية عن طرق كسر زجاج السيارة، وبمواجهته إعترف بارتكاب عدد ( 3 ) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتصرفه فى المسروقات لدى (عميله سيئ النية "له معلومات جنائية") تم ضبطه، وبحوزته بعض من أجزاء السيارات ، وبمواجهته أيد ما سبق ، وأضاف بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعه سرقة.

وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" لقيامه بسرقة مشغولات ذهبية  ومبلغ مالى من مسكن أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة الأزبكية ، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة ، وأضاف بقيامه بالتصرف بها بالبيع لدى عميله سيئ النية (مالك محل ذهب - كائن بدائرة قسم المرج) "أمكن ضبطه" وبحوزته المشغولات الذهبية المستولى عليها ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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