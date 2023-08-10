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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أنشطة وفعاليات ثقافية للمكتبة المتنقلة بمركز شباب الوسطانى في دمياط

المكتبه المتنقلة
المكتبه المتنقلة

بدأت المكتبة المتنقلة التابعة لقصور الثقافة ووزارة الثقافة أنشطتها بمركز شباب الوسطانى  إدارة شباب كفر سعد  بدمياط، وتستهدف الطلائع من سن 8 إلى 18 عاما .

وحسب بيان وزارة الثقافة تتوجه المكتبات المتنقلة إلى 6 محافظات هى "الأقصر، قنا، المنيا، البحيرة، الدقهلية، دمياط"، وهذه المكتبات مُخصصة لتقديم الخدمة الثقافية لقرى "حياة كريمة". تفعيلًا لمستهدفات الدولة المصرية الهادفة لتحقيق العدالة الثقافية وبناء الإنسان.

وتضم المكتبة المتنقلة، كتبًا متنوعة ما بين قصص عربية وإنجليزية، ومكيفات هواء، وكراسي، وثلاجة، وكاميرا مراقبة، وكراسى مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى الإنترنت، كما تضم المكتبة أنشطة فنية، ودورات تدريبية، ومعارض فنية.

و الهدف من هذه المبادرة هو اكتشاف الموهوبين وتعليم الحرف وممارسة الأنشطة الثقافية الفنية و المكتبة المتنقلة تعد تجربة فريدة تساهم فى تحقيق أهداف الجمهورية لبناء الإنسان ، وتؤدى المكتبات رسالتها التعليمية فى المراكز والمدن والقرى، وفقا لجدول ثقافى وسيتم اختيار المكتبات العامة، من حيث ممارستها للنشاط الأكثر والأحسن الذى يتوافق مع الخطة الزمنية المحددة.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومنال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير  المديرية.

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