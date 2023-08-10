بغداد وعمان يناقشان آليات العمل بقرارات المجلس التنسيقي "العراقي الأردني المصري"

ناقشت بغداد وعمان اليوم الخميس، آليات العمل بقرارات المجلس التنسيقي العراقي- الاردني- المصري المشترك"، حيث التقى وزير التخطيط العراقي محمد علي تميم، بسفير الأردن في العراق منتصر الزعبي في بغداد.

وبحث الجانبين عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وفقا لبيان أصدرته وزارة التخطيط العراقية.

وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء، بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلا عن مناقشة آليات العمل بقرارات المجلس التنسيقي العراقي- الاردني- المصري المشترك".