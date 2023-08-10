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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أستاذ حديث للطلاب الوافدين: الجماعات المتطرفة تستخدم النصوص الشرعية في غير موضعها

صدى البلد

 ألقى أ.د جاد الرب أمين - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، محاضرة تحت عنوان (التطرف والإرهاب)، ضمن برنامج تفنيد الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة للطلاب الوافدين.

جاء ذلك في إطار الفعاليات التي تعقدها المنظمه العالمية لخريجي الأزهر،

قال: إن الجماعات المتطرفة دائمًا تسعى إلى الاستشهاد بالآيات والأحاديث في غير موضعها، ومنها حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله»، وتستخدم هذه الجماعات هذا الحديث بفهم مغلوط، والحقيقة أن الفهم الصحيح لهذا الحديث هو الدفاع عن النفس وهذا يدل على فساد فهم الجماعات المتطرفة لهذا الحديث.

وأوضح، أن الدين الإسلامي يحترم الإنسان دون تمييز بين مسلم وغيره من أصحاب الديانات وأنه يؤكد على التعايش في سلم ومودة بين أبناء الوطن الواحد دون تفرقة على أساس الجنس أو العرق أو الدين؛ لأن الإسلام يحمل عنوانا هاما وهو "لا إكراه في الدين"، كما أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم علمنا أسس التراحم واحترام الآخر.

وختم المحاضرة بإرشاد المتدربين بضرورة التمسك بالفهم الصحيح للحديث وأن ديننا الحنيف يحتم علينا أن نتعايش في سلام وأمان دون إيذاء أو تكفير لأحد وأن نرجع لأهل العلم والمعرفة في فهم النصوص.

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