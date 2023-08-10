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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنشيط السياحة تنظم فعالية توعوية للأطفال بقصر الأميرة خديجة بحلوان

قصر الأميرة خديجة
قصر الأميرة خديجة

نظم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برمسيس فعالية توعوية بقصر الأميرة خديجة بحلوان لعدد 35 طفل ممن تتراوح أعمارهم ما بين 9 و14 سنة من رواد القصر، وذلك بالتعاون مع قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية.
تأتي هذه الفعالية في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لتعزيز الوعي السياحي والأثري لكافة فئات المجتمع باختلاف مراحلهم العمرية.

ومن جانبها، أوضحت مها جلال عيد مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن هذه الفعالية تعد الأولى في سلسلة الفعاليات التي سيتم تنظيمها ما بين الهيئة وقصر الأميرة خديجة بحلوان خلال الفترة القادمة، لافتة إلى أن هذه الفعالية تضمنت ندوة توعوية وعرض بانورامي للحقب التاريخية المختلفة للحضارة المصرية العريقة.

وأشار أحمد محيي مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برمسيس إلى أنه تم خلال الندوة التوعوية إلقاء الضوء على مفهوم السياحة وأهميتها والأنماط والمنتجات السياحة المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

 كما تم تسليط الضوء على السياحة الاستشفائية وخاصة في مدينة حلوان حيث أنها كانت تعد واحدة من أهم أماكن السياحية الاستشفائية. كما تم توزيع بعض المواد الدعائية عن الأماكن السياحية والأثرية بمصر الأطفال لإثراء معلوماتهم السياحية.
 

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IMG-20230810-WA0016
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قصر الأميرة خديجة قصر الأميرة خديجة بحلوان الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي السياحة والاثار السياحة الاستشفائية المصرية العامة للتنشيط السياحي

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