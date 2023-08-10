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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفاصيل فتح باب التقديم لشغل وظيفة شيخ معهد أزهري بالقليويية

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف

أعلنت منطقة القليوبية الأزهرية فتح باب التقدم لشغل وظيفة شيخ معهد بأماكن مختلفة، اعتبارا من اليوم الخميس حتى السبت 19 أغسطس الجاري بجميع الإدارات التعليمية. 

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وبحسب بيان منطقة القليوبية تتضمن الأماكن الشاغرة لوظيفة شيخ معهد أزهري بعدد من معاهد المنطقة، كالتالي: 
- معهد قليوب 1 الابتدائي بإدارة قليوب 
- قها الابتدائي بإدارة طوخ 
- إمياي الإعدادي بنين بإدارة طوخ 
- منية شبين الابتدائي بإدارة شبين القناطر
- المريج الإعدادي بنين بإدارة شبين القناطر 
أوضح بيان منطقة القليوبية الأزهرية أن شروط التقدم لوظيفة شيخ أزهري بعدد من المعاهد كالتالي: 
- أن يكون حاصلا على مؤهل عال أزهري تربوي مناسب. 
- أن يكون حاصلا على إجازة التاهيل التربوي بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الغير تربوية.
- أن يكون حاصلا على وظيفة معلم أول (أ) على الأقل.
- الحصول على تقرير أداء بمرتبة فوق المتوسط 75 إلى 90 على الأقل في العامين السابقين. 
- أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى طبقا لبطاقة الوصف.
- ألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل. 
- ألا يكون حاصلاً على جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يجر محوها.  
- أن يكون على رأس العمل.
- لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوافر فيها جميع الشروط. 
- لا تقبل الطلبات التي تقدم بعد انتهاء موعد الإعلان. 
أوضح بيان منطقة القليوبية الأزهرية أن الأوراق المطلوبة للتقدم لوظيفة شيخ أزهري بعدد من معاهد المنطقة، كالتالي: 
- طلب مستوفى البيانات
- صورة من خطاب اجتياز الكادر
- صورة من بطاقة الرقم القومي
- بيان بالجزاءات 
- صورة من مباشرة العمل

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