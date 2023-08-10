توفير نصف مليون شنطة سلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية.. تفاصيل

وقعت وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والتموين، بروتوكول تعاون وذلك لتوفير 511 ألف شنطة سلع غذائية بتكلفة (50.078.000) جنيه، منها (25.078.000) خمسة وعشرون مليونًا وثمانية وسبعون ألف جنيه من وزارة الأوقاف من باب البر، و(25.000.000) خمسة وعشرون مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي، وتقوم وزارة التموين بتوفير الشنط لحساب وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي ليتم توزيعها على المستحقين بالتعاون بين الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات ، على ان يعلن لاحقا عن بيان ومواعيد التوزيع بكل محافظة .

يأتي ذلك في إطار جهود وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي وبالتعاون بينهما في العناية بالأسر الأولى بالرعاية تم توقيع