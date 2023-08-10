رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية العلوم بأسيوط ويشيد بوحدة الأكوابونيك .. صور

واصل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، جولته التفقدية داخل كليات فرع جامعة الأزهر بأسيوط بتفقد كلية العلوم للبنين بحضور فضيلة الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وأشاد الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بما شاهده من إنجازات كثيرة تتحدث عن نفسها بداية من وحدة الأكوابونيك التي أسهم في تأسيسها الدكتور علاء جاد الكريم عثمان، عميد الكلية، بالتعاون مع الجانب الألماني مما يعد تأكيدًا على عالمية رسالة الأزهر الشريف خاصة، وأن وحدة الأكوابونيك تتميز بها الكلية عن غيرها من الجامعات المصرية، حتى أصبحت قبلة علمية على مستوى جامعات الجمهورية.

وتابع رئيس جامعة الأزهر جولته التفقدية داخل كلية العلوم بزيارة معمل أبحاث تخزين الطاقة، واستمع إلى شرح حول آلية العمل داخل المعمل، والتي تعكس مدى حرص الجامعة على الاهتمام بالبحث العلمي الجاد والفعال الذي يلبي حاجات المجتمع ويسهم في نهضته خاصة ونحن في الجمهورية الجديدة.

كما تفقد رئيس الجامعة متحف قسم علم الحيوان بالكلية، واستمع إلى شرح حول ما يتضمنه المتحف من الحيوانات النادرة والتي لا مثيل لها في الجامعات، وتفقد أيضا

معمل السموم بكلية العلوم الذي يعكس طفرة علمية غير مسبوقة.



وثمن رئيس الجامعة جهود كلية العلوم العلمية في دعم مسيرة التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030م.

جدير بالذكر أن كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط كانت في طليعة كليات قطاع الوجه القبلي التي حصلت على شهادة الاعتماد من هيئة ضمان الجودة والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

IMG-20230810-WA0036

IMG-20230810-WA0037