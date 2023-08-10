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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كشف لغز جمجمة يعود عمرها إلى 300 ألف سنة.. ماذا وجد العلماء؟

جمجمة
جمجمة

تشير دراسة جديدة إلى أن الجمجمة القديمة التي يعود تاريخها إلى 300 ألف عام، تختلف عن أي حفرية بشرية أخرى تم العثور عليها قبل العصر الحديث، مما قد يشير إلى فرع جديد في شجرة العائلة البشرية.

ووفقا لموقع سي إن إن، اكتشف فريق دولي من الباحثين من الصين وإسبانيا والمملكة المتحدة الجمجمة - على وجه التحديد الفك السفلي - في منطقة Hualongdong شرق الصين في عام 2015 ، إلى جانب 15 عينة أخرى ، يُعتقد أنها نشأت من أواخر العصر البليستوسيني الأوسط.

يعتقد العلماء أن أواخر العصر البليستوسيني الأوسط، الذي بدأ منذ حوالي 300000 عام ، كان فترة محورية لتطور أشباه البشر - الأنواع التي تعتبر بشرية أو مرتبطة ارتباطًا وثيقًا - بما في ذلك الإنسان الحديث.

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كشف لغز أقدم جمجمة بشرية

نشرت مجلة Human Evolution، دراسة أجراها فريق البحث وجدت أن الفك السفلي، المعروف باسم HLD 6 ، "غير متوقع" ولا يتناسب مع أي مجموعات تصنيفية موجودة.

ووفقًا للدراسة، كان من الصعب أيضًا تصنيف العديد من حفريات أشباه البشر في العصر البليستوسيني المكتشفة في الصين، وكان يُنظر إليها سابقًا على أنها شذوذ.

ومع ذلك، فإن هذا الاكتشاف، إلى جانب الأبحاث الحديثة الأخرى، يغير ببطء ما يعرفه الناس عن النمط التطوري في أواخر العصر البليستوسيني الأوسط.

من خلال مقارنة الفك السفلي HLD 6 بتلك الخاصة بأشباه البشر من العصر البليستوسيني والإنسان الحديث، وجد الباحثون أنه يحتوي على ميزات كليهما.

يتشكل بشكل مشابه للفك السفلي للإنسان العاقل، جنسنا البشري الحديث الذي تطور من الإنسان المنتصب، لكنها تشترك أيضًا في خاصية فرع آخر تطور من الإنسان المنتصب، إنسان دينيسوفان.

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