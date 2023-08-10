إلقاء زجاجة مولوتوف على السفارة السويدية في بيروت

أفاد مصدر دبلوماسي، اليوم الخميس، بأن مجهولا ألقى زجاجة مولوتوف على واجهة السفارة السويدية في بيروت، من دون أن تنفجر.



وجاء ذلك بعد دعوات لطرد السفيرة السويدية لدى بيروت على خلفية تدنيس وحرق المصحف في ستوكهولم.

وقال مصدر دبلوماسي من السفارة لوكالة أنباء أسوشيتيد فرانس برس، من دون ذكر اسمه، "نؤكد أنه تم إلقاء زجاجة مولوتوف على واجهة سفارتنا مساء أمس الأربعاء من دون أن تنفجر".

وأضاف "تمكن المنفذ من الفرار"، من دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

وتقع السفارة السويدية في وسط بيروت، واتخذت القوى الأمنية في وقت سابق إجراءات في محيطها الشهر الماضي خشية من أي اعتداء، بعد تكرار حادثة تدنيس القرآن وحرقه في ستوكهولم.